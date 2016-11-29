Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Майнинг в Беларуси, помощь!

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Вчера, 23:25
#1
Интересующийся
 
Возраст: 8
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Майнинг в Беларуси, помощь!
Привет, я новичок, есть свободные 1000-2000$ знаю что мало, но уж очень хочу заняться майнингом и уделять ему всё своё время, ищу человека который хорошо разбирается в этом деле и поможет "достать" всё необходимое у нас(Беларусь) по приемлемым ценам, напишите пожалуйста может кто знает таких людей, конечно же отблагодарю за помощь
__________________
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Gena Vonyanim вне форума  
Старый Вчера, 23:51
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 12.06.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Майнинг в Беларуси, помощь!
Дружище, ты сейчас карты не купишь у нас.
Я тоже хотел, но мне ребята посоветовали просто ивневтировать в крипту, и торговать на бирже. Получается не плохой доход.
Поэтому можешь даже не соваться.
Если хочешь майнить, попробуй сейчас облайный майн
__________________
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mister211194 на форуме  
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