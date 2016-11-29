Майнинг в Беларуси, помощь!

Привет, я новичок, есть свободные 1000-2000$ знаю что мало, но уж очень хочу заняться майнингом и уделять ему всё своё время, ищу человека который хорошо разбирается в этом деле и поможет "достать" всё необходимое у нас(Беларусь) по приемлемым ценам, напишите пожалуйста может кто знает таких людей, конечно же отблагодарю за помощь
Дружище, ты сейчас карты не купишь у нас.
Я тоже хотел, но мне ребята посоветовали просто ивневтировать в крипту, и торговать на бирже. Получается не плохой доход.
Поэтому можешь даже не соваться.
Если хочешь майнить, попробуй сейчас облайный майн