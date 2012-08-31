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Hyperledger представил бета-версию блокчейн-платформы Fabric

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Hyperledger представил бета-версию блокчейн-платформы Fabric
Возглавляемый Linux Foundation консорциум Hyperledger представил бета-версию блокчейн-платформы Fabric. Об этом сообщается в блоге проекта.

Разрабатываемая для бизнес-приложений новая версия блокчейн-платформы Fabric (v 1.0.0), по сравнению с версией, выпущенной ранее, несколько более доработана, включает около 200 различных исправлений ошибок, а также имеет улучшенный пользовательский интерфейс.

В новой платформе добавлены новые функции, среди которых режим “keep-alive”, направленный на повышение отказоустойчивости платформы, а также инструмент “configtxlator”, созданный для перевода содержимого транзакций в удобочитаемую форму.

Проект Hyperledger стартовал в 2016 году при поддержке крупнейших компаний мира, включая IBM и JP Morgan. В настоящее время в блокчейн-консорциум входит более ста участников.

Напомним, в марте к Hyperledger присоединились компании Panasonic и SAP. В том же месяце IBM сообщил о запуске блокчейн-сервиса на базе платформы Fabric. Также несколько месяцев назад Hyperledger представил блокчейн-приложение для торговли облигациями.

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