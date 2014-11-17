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Thriva привлек £1.5 миллиона, чтобы предоставлять тесты для анализа здоровья

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Thriva привлек £1.5 миллиона, чтобы предоставлять тесты для анализа здоровья

Thriva, базирующийся в Лондоне (Великобритания) стартап в области цифрового здравоохранения, получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов инвестиций в посевном раунде финансирования. Инвесторами выступили Алекс Честерман, учредитель и главный исполнительный директор Zoopla, Таавет Хинрикус, генеральный директор и учредитель TransferWise, а также венчурные фонды, специализирующиеся на ранних этапах финансирования, Seedcamp, 500 Startups и Лондонский фонд совместного инвестирования (LCIF).

Компания будет использовать полученные средства для расширения своего ассортимента продукции и вскоре сможет предоставлять тесты для анализа множества параметров здоровья: от состояния кишечника до наличия тяжелых металлов в организме и уровня гормонов.


Основанная в 2016 году и возглавляемая Хэмишем Грирсоном, выполняющим обязанности генерального директора, Thriva является компанией в области цифрового здравоохранения, которая продвигает свой набор для анализа крови из пальца на дому с возможностью получения результата в течение 48 часов и панель мониторинга для отслеживания изменений здоровья с течением времени.

Пользователи могут заказать набор Thriva, зарегистрировавшись онлайн с указанием базовой информации. Набор придет на следующий день после заказа и его можно будет забрать в своем почтовом ящике. После того, как тест сделан тест данные можно отправить почтой. Результаты придут в течение 48 часов, их можно будет увидеть онлайн на панели управления вместе с рекомендациями о том, как их интерпретировать и какие принимать действия.


Thriva предоставляет ряд тестов, в том числе популярный абонентский сервис Baseline. Ежеквартальный тест контролирует и отслеживает уровень холестерина, дефицит витамина D, дефицит железа и состояние печени.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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