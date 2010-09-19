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Стартап Proterra привлек $55 млн для производства электрических автобусов

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Стартап Proterra привлек $55 млн для производства электрических автобусов


Стартап Proterra, выпускающий электрические автобусы, привлек $55 млн. новых венчурных инвестиций, менее чем через шесть месяцев после закрытия предыдущего раунда в 140 миллионов долларов.

Текущий инвестиционный раунд возглавил венчурный фонд AlGore Generation Investment Management. Кроме того, в данном финансировании участвовал фонд BMW Ventures (венчурное подразделение компании BMW).

Основанная в 2004 году и базирующаяся в Берлингеме (штат Калифорния), компания Proterra производит транзитные автобусы с электрическими батареями, которые можно быстро заряжать (примерно за 10 минут). В сентябре прошлого года компания представила более эффективную систему батарей, которая обеспечивает примерно 350 миль передвижения на одном заряде.



С учетом текущего раунда компания привлекла в общей сложности около $350 млн. инвестиций. Новое финансирование Proterra планирует использовать для продолжения наращивания своих производственных мощностей на восточном и западном побережьях США.

Generation Investment Management была основана в 2004 году известным американским политиком и экологом Альбертом Гором, который сообщил, что венчурный фонд решил участвовать в текущем раунде Proterra, поскольку города все чаще ищут «умные» и устойчивые транспортные решения для снижения загрязнения окружающей среды. ”Proterra имеет невероятно большой потенциал для ускорения дальнейшего развития городов и продолжения перехода к экологически чистой экономике“, – отметил Гор.


В настоящее время многие компании, занимающиеся электрическим транспортом, переживают бурное развитие. Только за последние несколько месяцев Daimler возглавил инвестиции в размере $82 млн. в сеть зарядки электромобилей ChargePoint, а воздушные такси по требованию приблизилось к воплощению в жизнь, когда Lilium провел тестирование своего электрического самолета с вертикальным взлетом. Также Zunum Aero совершил революцию в воздушном движении, задействовав электрические самолеты и региональные аэропорты.

Представители Proterra заявили, что компания уже продала более 400 автобусов в такие крупные американские города, как Сиэтл, Даллас, Нэшвилл, Сан-Хосе и Филадельфия.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/13/e...es-55-million/

https://text.ru/antiplagiat/5940296d92904
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