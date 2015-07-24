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Notion привлек $10 млн для своих уникальных домашних датчиков мониторинга

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Notion привлек $10 млн для своих уникальных домашних датчиков мониторинга

Стартап из сферы IoT (интернет вещей) Notion, расположен в Денвере, США, который разрабатывает домашние датчики мониторинга, привлек $10 млн в рамках Series A. Инвесторами выступили две фирмы с Силиконовой долины - Draper Nexus Venture Partners и TransLink Capital, в результате чего общее финансирование компании составило $15 млн.


Стартап Notion, запущен в 2013 году, создает круглые датчики, которые могут быть прикреплены к дверям, окнам и бытовой технике. Эти датчики, которые выглядят как хоккейные шайбы, могут предупреждать домовладельцев с помощью мобильного приложения или текста, когда дверь внезапно открывается, стиральная машина течет или температура в помещении ненормально низкая или ненормально высокая. Домовладельцы контролируют и управляют датчиками с помощью приложения.




Компания заявила, что сейчас работает с «тремя из пяти ведущих поставщиков страхования жилья», но отказалась назвать их.

«Поставщики страховых услуг выдают датчики Notion держателям страховых полисов, чтобы уменьшить свои убытки, увеличить продажи и уменьшить отток в своем портфеле, а также создать более позитивные точки касания со своими клиентами», - сказал Бретт Юргенс, генеральный директор и соучредитель Notion. «Взамен держатели полисов имеют право принимать более обоснованные решения в отношении безопасности и обслуживания своего дома и могут получать скидки на свою ежемесячную плату за установку Notion».


«Поставив Notion в дома по всей стране, страховые компании открыли возможность позитивно взаимодействовать с основными потребителями через интеллектуальные домашние технологии», - сказал Митч Китамура, управляющий Draper Nexus.


Notion преследует категорию под названием «домашняя телематика», которая будет похожа на автомобильную телематику (используется для отслеживания скорости транспортного средства и может повлиять на страховые взносы клиента). Домашние страховщики могут использовать интеллектуальные домашние технологии, такие как Notion, для ценового страхования по-другому.


Автомобильная телематика - это беспроводной обмен сообщениями и командами между автомобилем и внешними источниками.


«В конечном итоге цель Notion заключается в том, чтобы помочь домовладельцам защищать то, что им нравится в продуктах и услугах, которые меняют то, что может сделать дом, и со временем помогают страховым компаниям предлагать более индивидуальную политику своим страхователям», - сказал Юргенс. «Чтобы добраться до этого места домашней телематики, вам нужна целая куча данных, и именно там приходит Notion».


Набор и трех датчиков продаются за $219.

По материалам:

http://www.denverpost.com/2017/06/13...home-insurers/

http://www.bizjournals.com/denver/ne...reator-of.html
Jeff Jeff на форуме  
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