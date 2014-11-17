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Akeso Biomedical привлек $4.4 миллиона для выращивания здоровых животных

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Akeso Biomedical привлек $4.4 миллиона для выращивания здоровых животных

Akeso Biomedical Inc., находящаяся в Уолтеме (Массачусетс, США) компания, занимающаяся вопросами здоровья животных и безопасностью пищевых продуктов, получила 4,4 миллиона долларов финансирования. Инвесторами выступили как новые, как и постоянные компании.

Компания намерена использовать полученные средства для развития производственных и глобальных дистрибьюторских партнерских отношений в целях продвижения своего продукта TYPLEX Chelate и других применений своей Fe3C-технологии.

Во главе с Саймоном Уильямсом (генеральный директор) и Джеромом Майером (главным операционным директором), Akeso Biomedical разрабатывает новые технологии без использования антибиотиков для кормовых добавок, что способствует повышению безопасности пищевых продуктов, улучшению здоровья животных и увеличению производства.

Продукт компании TYPLEX Chelate является зоотехническим стабилизатором для здорового кишечника, который ингибирует патогенные бактерии, такие как клостридии, кампилобактеры, сальмонеллы и кишечная палочка от приставания к стенкам птичьего кишечника. Использование TYPLEX Chelate качестве кормовой добавки было проверено в испытаниях и показало улучшение состояния микрофлоры кишечника у бройлеров. Тесты доказали хорошую степень поглощения питательных веществ у бройлеров, что позволит повысить эффективность выращивания кур без использования антибиотиков.


Компания также продвигает другие применения своей Fe3C-технологии в области здоровья животных. Например, технологии компании применяют при выращивании поросят, что приводит к улучшению их здоровья, хорошему состоянию микрофлоры кишечника и быстрому росту.

Akeso Biomedical является портфельной компанией инвестиционной фирмы VIC Technology Venture Development.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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