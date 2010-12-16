Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине

Средний поход одного жителя России в магазин обходится ему в 512 рублей. Это средний показатель по России. С начала года цена среднего чека продолжает падать. Россияне все больше и больше экономят на покупках и туже затягивают пояса.
Также падение размера среднего чека экономисты объясняют изменениями в поведении самих покупателей. И если раньше до кризиса, когда люди не испытывали нехватку или недостаток в денежных ресурсах, большинство покупателей предпочитали все покупать в одном и том же магазине, то сейчас многие покупатели выбирают, какие продукты где дешевле и вместо одного магазина ходят в несколько в надежде сэкономить деньги и купить дешевле.
Что касается изменения в размерах среднего чека, но он последовательно снижается с нового года. В январе 2017 года средний чек стоил 533 рубля (в декабре 2016 перед Новым годом средний чек стоил 591 руб), в феврале 531 руб, в марте 528, в апреле 524 рубля. Как видите идет постепенное снижение размера чека. Самый низкий средний чек был в феврале 2016 года и стоил он 491 рубль. Так что сегодняшний средний чек еще не обновил исторические минимумы.
Помимо чисто экономических условий на размер среднего чека еще оказывает влияние и сезонность. Весной и летом цена среднего чека уменьшается, а осенью и зимой увеличивается, что объясняется удорожанием продуктов питания.
Что касается разбивки по регионам, то самый дорогой средний чек в Северо-Западном федеральном округе. Там размер среднего чека составляет 666 рублей и цена среднего чека по сравнению с прошедшим месяцем возросла на 1.4%. Самая низкая цена среднего чека в Уральском ФО. Там средний чек стоит 433 рубля и по сравнению и предыдущим месяцем его цена упала на 3.1%. Больше всего размер среднего чека увеличился в Дальневосточном ФО на 8.8% за один месяц и составил 517 рублей. Снизился размер среднего чека наиболее явно в Южном ФО. Там средний чек упал на 5.4% и составил 452 рубля.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/13/sredniy_check/
http://romir.ru/studies/923_1497301200/
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