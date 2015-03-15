Украинцам снова пообещали национальную криптовалюту

КриптоГривна - такое название получит национальная валюта, если она в перспективе будет создана.
Во вторник, 13 июня, в Киеве состоялась конференция InsuranceNEXT’UA 2017, которая была посвящена применению современно технологических разработок в страховой и финансовой сфере, с таки докладом выступал представитель Национально банка — Михаил Видякин. В ходе этого он сообщил, что в Нацбанке планируют разработать собственную цифровую валюту – КриптоГривну.
"Само явление как КриптоГривна и ее развитие уже обсуждается в Нацбанке и есть возможность, что в ближайшее время она появится в Украине."
В Национально банке полагают, что благодаря новому платежному инструменту у украинцев восстановиться довери к системе финансов в стране.
К тому же, один из представителей украинского Bitcoin-сообщества — Михаил Чобонян — сообщил, что при такой эволюции национальной валюты, существует высокая вероятность ускорить товарооборот и поднять экономику государства.
Хотелось бы напомнить, что проекты по созданию нац. криптовалюты обсуждаются в Нацбанке уже не первый раз. в ноябре прошлого года уже представлялась дорожная карта по развитию безналичной экономики. Украинские финансисты намерены осуществить революцию в электронных платежах, используя для этого технологии Blockchain.
специально для mmgp.ru