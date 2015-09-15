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Эффективность Blockchain доказана еще в одной отрасли финансов

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Эффективность Blockchain доказана еще в одной отрасли финансов
Благодаря системе Блокчейн появится возможность значительно облегчить процесс торговли акциями.



Технологической компанией Calastone было оглашено про успешно проведенное тестирование Блокчейн в процессе операций купли-продажи взаимных фондов.

В компании также отметили, что использование данной технологии способно создать революцию в области управления активами. Сегодня данное испытание является наиболее масштабным в сфере индустрии фондов.

"Работа с фондами - отличный кандидат на внедрение технологии Blockchain. Она может сократить расходы и существенно повысить эффективность."

В Calastone сообщают о том, что технология была успешно проверена и её эффективность в обработке транзакций имеет колоссальный успех . Благодаря ей процесс обработки транзакций прошёл более, чем успешно. Технология захватила больше одной тысячи клиентов-дистрибьютеров, а также менеджеров фондов из более чем 30 стран.

Кен Трегидго (Ken Tregidgo), являющиеся заместителем гендиректора Calastone, акцентировал внимание на том, что Блокчейн можно применять с целью создания единого рынка торговли, а также для регулировки фондов инвестиций. А благодаря перемещению всех процессов в Сеть, появится возможность сократить штат сотрудников и, конечно, передать средства, которые были сэкономлены, инвесторам.



специально для mmgp.ru
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