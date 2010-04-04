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Core+ - Coreplus.biz - Рефбек 100%
CORE+
Старт: 07.06.2017
Предлагаю 100% рефбек по проекту CORE+
Условия получения реферального возврата:
1. Вы должны быть моим рефералом. Регистрируйтесь по ссылке в моей подписи. При регистрации удостоверьтесь, что ваш аплайн SurBox.
2. После регистрации и создания депозита оставьте заявку на рефбек в этой теме:
- Ваш логин
- Дата создания депозиты
- Сумма депозита
- Платежная система
- Номер платежной системы, куда сделать возврат (можно выслать личным сообщением)
3. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.
4. Выплата рефбека осуществляется в течении 24 часов с момента подачи заявки.
5. После получения рефбека обязательно оставьте отзыв о его получении в текущей теме.
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CORE+ - 🍀 Рефбек 100%! 🍀
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