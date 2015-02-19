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Shopmatic привлёк $5,7млн в свой сервис электронной коммерции в Индонезии и Филипинах

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Shopmatic привлёк $5,7млн в свой сервис электронной коммерции в Индонезии и Филипинах


- Мария Джордж - это шеф-повар кондитерской пекарни в Мумбаи. У нее есть сайт под названием Plattered, на котором она принимает заказы на торты, пироги, макароны и другие вкусные вещи и поставляет их по всему городу.

- Имшет Синг Чандок стал первоклассным поваром после своей работы в 5-звездочных отелях, таких как Hyatt и JW Marriott. Его веб-сайт Harley's Corner поставляет готовые к употреблению жидкие продукты, такие как просто мороженое и мороженное по особым рецептам, в том числе и для домашних животных, которое он вначале опробует на своем домашнем любимце собаке по кличке Харлей.

- Прия начинала со страницы в Facebook, где пытался продавать серьги. Когда она добавила к ней кнопку покупки, в которой посетители посетили ее сайт Rollsnfolds, её бизнес просто взлетел. Теперь она продает различные подарки ручной работы, а также в Сингапуре у неё еще работает магазин ремесленных изделий.

Все эти люди выше входят в число 75 000 клиентов, которые использовали сервис Шопматик ("Shopmatic") для создания своих интернет-магазинов, которые оснащены требуемыми опциями, начиная от обработки платежей и до получения клиентами этого сервиса аналитических материалов, причём за абонентскую плату всего 20 долларов в месяц (Кстати, автор этой темы уже писал про этот сервис в ноябре прошлого года: "Стартап Shopmatic выпустил приложение позволяющее бизнесу работать безналично" и вот теперь следует продолжение темы).

Стоит напомнить читателям, что Shopmatic - это такой инструмент электронной коммерции для малого бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. Помимо создания и управления собственными магазинами, продавцы могут использовать его для перехода на несколько торговых площадок электронной коммерции, а ещё установить с его помощью у себя на страницах в социальных сетях важную кнопку «Купить» и т.д.

Этот сингапурский стартап, которому уже 3 года, в прошлом году зашёл на индийский рынок для тестирования и разработки своей модели продукта и бизнеса. Также он работает сейчас уже и в Гонконге. А теперь он готов к завоеванию новых рынков в Индонезии, Малайзии, Таиланде, на Филиппинах и в странах Ближнего Востока.

А сегодня Shopmatic сообщил, что в предварительной серии финансирования ему удалось привлечь сумму 5,7 млн долл. США, которая поступила от сингапурских венчурных компаний VC ACP и компании Spring, которая является агентством министерства торговли и промышленности Сингапура.

Локализация и простота

То, что он выбрал Индию для начала своего бизнеса в начале 2016 года, неудивительно: более 50 миллионов малых предприятий в стране и миллионы индивидуальных продавцов пытаются использовать социальные сети и рынки электронной торговли, чтобы расширить их охват рынков.

Изготовителя кондитерских пирожных или производителя тех же сережек тонкой ручной работы было бы трудно увидеть на таких крупных торговых площадках электронной коммерции, как Flipkart или Amazon, которые в основном обслуживают известные бренды или их собственные торговые подразделения, например, как Cloudtail от Amazon в Индии. В свою очередь сервис Shopmatic позволяет небольшим, нишевым продавцам строить свой бизнес на нескольких каналах, включая собственный интернет-магазин, не беспокоясь о создании платежного шлюза или общении с поставщиками логистических услуг для доставки своего товара покупателю.

"Для создания интернет-магазина на сервисе Shopmatic потребуется менее пяти минут", - заявляет генеральный директор и соучредитель этого стартапа г-н Анураг Авула (Anurag Avula). "Мы стараемся дать людям простой сервис чтобы они выросли до категории онлайн-продавцов в Интернете".

"В будущем электронная торговля будет играть еще более важную роль в стратегиях маркетинга, чтобы помочь компаниям расширяться глобально. Мы призываем все малые и средние предприятия принять изменения и перейти на цифровые технологии", - так комментирует это событие заместитель исполнительного директора компании Spring Singapore г-н Тед Тан (Ted Tan), которая является одной из ведущих инвесторов в этом раунде финансирования.

Крупнейшим конкурентом сервиса Shopmatic в этой области является Canadian Shopify работающая в Канаде. Локализация - это то, что отличает Shopmatic, говорит г-н Анураг. Например, мы скооперировались с индийским платежным сервисом Citrus Pay, который приобрел PayU Nasper, чтобы обеспечить себе интегрированный платежный шлюз. Shopify поддерживает несколько платежных шлюзов, но клиенту нужно будет выбрать подходящий на определенном рынке и настроить его.

Аналогичным образом, стартап Shopmatic будет сотрудничать с локальными платежными шлюзами в Индонезии, а также на других рынках. Shopmatic также сосредоточился и на потребностях мобильных рынков как в Индии, так и Индонезия. В ноябре прошлого года в Индии появилась также и мобильная версия "Shopmatic Go", на долю которой сейчас приходится две трети ее клиентов. Это же приложение было запущено в Сингапуре пару недель назад.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59400c604d985
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:20.
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