Счетная палата обнаружила утечку миллиардов из программы развития ЖКХ



Не смотря на то, что в бюджете России не хватает средств и расходная часть бюджета превышает доходную, даже те деньги, которые выделяются на финансирование государственных программ постоянно разворовываются, используются не по назначению или просто пропадают. Не так давно я уже писала о многочисленных нарушениях, которые происходят в сфере государственных закупок и чиновники разворовывают деньги российских налогоплательщиков и вот Счетная Палата России опубликовала очередной доклад. На сей раз контрольно-ревизионный орган на своем официальном сайте перед всеми налогоплательщиками в открытом доступе рассказал, что происходит и сколько наворовали средств в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Проверяя Министерство Строительства сотрудники Счетной палаты не смогли подтвердить достоверность сведений и оправданность вложений на сумму 4.5 миллиарда рублей, которые были выделены из государственного бюджета России Министерству строительства на финансирование различных государственных программ.



Больше всего нарушений обнаружено в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из средств выделенных на реформу и развитие жилищно-коммунального хозяйства ушли в неизвестном направлении и не были подтверждены соответствующими документами расходы на сумму 3.7 миллиарда рублей. 0.8 миллиарда рублей пропало в Чеченской Республике. Эти деньги были выделены на завершение недостроенного строительства.



Деньги, которые были отправлены в Центр ценообразования в строительстве оказались не востребованными и оседали на счетах. Это при том, что данный цент постоянно сообщал бюджету о нехватки средств и запрашивал новые поступления средств. Всего было запрошено средств в размере 120% от реально требуемых. Это стандартная практика всех чиновников, особенно в условиях кризиса. Чтобы хоть что-то получить из бюджета они заведомо завышают затраты, увеличивая сметы и накладные расходы, а когда требуемые суммы получают не знают, что с ними делать и деньги оседают на счетах невостребованными (ну хоть не пропадают в неизвестном направлении).



Гораздо хуже обстоит ситуация в сфере гос.закупок в строительном секторе. При осуществлении государственных контрактов цены на продукцию сильно завышаются по сравнению с рыночными, а некоторые услуги и товары вообще покупаются без обязательного в данном случае проведения торгов. Всего в сфере государственных закупок было заключено контрактов с нарушениями на общую сумму 141 миллион рублей.



Помимо указанных нарушений, многочисленные нарушения были выявлены с сфере формирования заработных плат сотрудникам Министерства строительства. По данным экспертов Счетной Палаты зарплаты чиновников Министерства Строительства в целом превышали в три - четыре раза зарплаты чиновников из других министерств и ведомств и в два раза средние заработные планы по отрасли.



Все полученные сведения сотрудники Счетной Палаты передали в Министерство Строительства, в Правительство, депутатам обоих палат, в Генпрокуратуру, а также сводная информация опубликована для обозрения общественности на сайте Счетной Палаты.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...kkh-1002089200

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30416



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59400d41808fd Не смотря на то, что в бюджете России не хватает средств и расходная часть бюджета превышает доходную, даже те деньги, которые выделяются на финансирование государственных программ постоянно разворовываются, используются не по назначению или просто пропадают. Не так давно я уже писала о многочисленных нарушениях, которые происходят в сфере государственных закупок и чиновники разворовывают деньги российских налогоплательщиков и вот Счетная Палата России опубликовала очередной доклад. На сей раз контрольно-ревизионный орган на своем официальном сайте перед всеми налогоплательщиками в открытом доступе рассказал, что происходит и сколько наворовали средств в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Проверяя Министерство Строительства сотрудники Счетной палаты не смогли подтвердить достоверность сведений и оправданность вложений на сумму 4.5 миллиарда рублей, которые были выделены из государственного бюджета России Министерству строительства на финансирование различных государственных программ.Больше всего нарушений обнаружено в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из средств выделенных на реформу и развитие жилищно-коммунального хозяйства ушли в неизвестном направлении и не были подтверждены соответствующими документами расходы на сумму 3.7 миллиарда рублей. 0.8 миллиарда рублей пропало в Чеченской Республике. Эти деньги были выделены на завершение недостроенного строительства.Деньги, которые были отправлены в Центр ценообразования в строительстве оказались не востребованными и оседали на счетах. Это при том, что данный цент постоянно сообщал бюджету о нехватки средств и запрашивал новые поступления средств. Всего было запрошено средств в размере 120% от реально требуемых. Это стандартная практика всех чиновников, особенно в условиях кризиса. Чтобы хоть что-то получить из бюджета они заведомо завышают затраты, увеличивая сметы и накладные расходы, а когда требуемые суммы получают не знают, что с ними делать и деньги оседают на счетах невостребованными (ну хоть не пропадают в неизвестном направлении).Гораздо хуже обстоит ситуация в сфере гос.закупок в строительном секторе. При осуществлении государственных контрактов цены на продукцию сильно завышаются по сравнению с рыночными, а некоторые услуги и товары вообще покупаются без обязательного в данном случае проведения торгов. Всего в сфере государственных закупок было заключено контрактов с нарушениями на общую сумму 141 миллион рублей.Помимо указанных нарушений, многочисленные нарушения были выявлены с сфере формирования заработных плат сотрудникам Министерства строительства. По данным экспертов Счетной Палаты зарплаты чиновников Министерства Строительства в целом превышали в три - четыре раза зарплаты чиновников из других министерств и ведомств и в два раза средние заработные планы по отрасли.Все полученные сведения сотрудники Счетной Палаты передали в Министерство Строительства, в Правительство, депутатам обоих палат, в Генпрокуратуру, а также сводная информация опубликована для обозрения общественности на сайте Счетной Палаты.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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