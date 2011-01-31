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Tesla выпускает обновление для автопилота

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Tesla выпускает обновление для автопилота
На этой неделе производитель Tesla выпустит обновление программного обеспечения для улучшения автопилота — новая полуавтономная система компании. Все транспортные средства Tesla, выпущенные с конвейера с октября 2016 года, оснащены оборудованием для включения беспилотного режима. Но только те клиенты, которые заплатили $ 5000 за автономную систему получат доступ ко всем высокотехнологическим преимуществам, поставляемых компанией с каждым обновлением ПО.



С октября Tesla предлагает клиентам автопилот, но без полного набора функций. Фактически, компания по-прежнему проводит тестирование ряда функций, поэтому новая система автопилота не включает некоторые возможности старой версии управления. Но обстоятельства начинают меняться. Предстоящее обновление программного обеспечения позволит использовать функцию на больших скоростях. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил во время встречи акционеров, что следующее обновление изменит систему в положительную сторону, и вскоре последуют другие апдейты. В твиттере Маск сказал, что обновление пройдет в выходные, благодаря чему появятся дополнительные улучшения гладкости в продольном управлении. Кроме того, появится функция беспилотной перпендикулярной парковки.

Компания Tesla сообщает, что завершает процесс проверки многих функций, поэтому вскоре появился множество дополнительных функций. Давайте рассмотрим возможности автопилота после выхода всех обновлений.



Когда вышла первая версия автопилота Tesla в октябре 2016 года, автомобили получили возможность автоматического управления. Но с обновленной системой автопилота автомобили смогут самостоятельно передвигаться на сложных дорогах. Новая система также позволит автомобилю легче передвигаться в условиях скоростного движения.



Автопилот сможет самостоятельно изменять полосу движения. В первой версии системы от водителя требовалось включить поворотник, чтобы авто переместилось в другую полосу. Автомобиль самостоятельно способен выбраться на автостраду после ввода местоположения в навигационную систему, а при прибыли до места назначения автомобиль переводиться на ручное управления.



Транспортные средства Tesla с улучшенные автопилотом могут самостоятельно парковаться, а после обновления на выходных появится возможность перпендикулярной парковки. Как и в первом поколении, новая система сканирует наличие парковочного места и сообщает водителю при доступности мест.



Первая беспилотная система позволяла «вызывать» владельцам автомобили, а новая функция «умного вызова» позволит ориентироваться в более сложных условиях.


Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 20:02.
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