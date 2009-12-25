Центральный банк Казахстана тестирует блокчейн-приложение для долговых продаж

Национальный банк Казахстана заявил, что намерен использовать технологию блокчейн для продажи краткосрочных долговых обязательств инвесторам.
В опубликованном сегодня заявлении центральный банк объявил, что планирует запустить мобильное приложение, которое позволит розничным инвесторам покупать краткосрочные ноты номиналом в 100 тенге без необходимости полагаться на брокера. В настоящее время приложение тестируется на внутреннем уровне, а запуск ожидается в следующем году.
В долгосрочной перспективе, поясняет банк далее, платформа может быть использована для облегчения процесса первичных публичных размещений монет (IСO). Кроме того, учреждение указало, что будет стремиться к сотрудничеству с прочими представителями банковского сектора страны.
«Проект продолжит поиск дополнительных решений, в том числе вовлечение в процесс коммерческих банков», – говорится в релизе.
Считается, что с прошлого года Национальный банк рассматривает возможность внедрения технологии блокчейн в банковские приложения. Региональный источник новостей Tengri News сообщил в июне прошлого года, что чиновники взвешивают возможные варианты использования технологии, особенно те, которые сосредоточены вокруг платежей.
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