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«Капинвест 21» запустила фонд FinShi Capital для инвестиций в блокчейн

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«Капинвест 21» запустила фонд FinShi Capital для инвестиций в блокчейн



Венчурный фонд «Капинвест 21» запустил фонд FinShi Capital для инвестиций в blockchain.

Венчурный фонд «Капинвест 21» вместе с инвесторами компании Asia LP организовали фонд под названием FinShi Capital, который будет специализироваться на инвестиционной поддержке blockchain и финансово технологических стартапов.

Вместе с этим венчурный фонд «Капинвест 21» заявил о старте предварительной реализации токенов (pre-ICO) в текущем месяце. Купить токены можно будет за известные криптовалюты. В компании заявили о том, что токены фонда FinShi Capital будут обеспечиваться долями этого фонда в стартап-компаниях. Таким образом, обладатель токенов будет являться вкладчиком всех стартап-компаний в которые вложился фонд FinShi Capital.

Кроме инвестиционной деятельности венчурный фонд «Капинвест 21» участвует в организации и развитии стартап-компаний в которые осуществил инвестиции, в том числе занимается выплатой дивидендов обладателям токенов после каждой реализации фондом портфельных стартапов. Обладатели токенов имеют возможность реализации их на наиболее известных крипто-биржах.

Фонд FinShi Capital планирует вложиться в 15-30 стартап-компаний в посевных раундах и на стадиях масштабирования. На текущий момент фонд FinShi Capital рассматривает для инвестиций около 30 стартап-компаний.

По материалам: http://firrma.ru/data/news/43041

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Метки
blockchain, инвестиции, инвестиции в стартапы, стартапы, финансирование стартапа
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