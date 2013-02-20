«Капинвест 21» запустила фонд FinShi Capital для инвестиций в блокчейн

Венчурный фонд «Капинвест 21» запустил фонд FinShi Capital для инвестиций в blockchain.
Венчурный фонд «Капинвест 21» вместе с инвесторами компании Asia LP организовали фонд под названием FinShi Capital, который будет специализироваться на инвестиционной поддержке blockchain и финансово технологических стартапов.
Вместе с этим венчурный фонд «Капинвест 21» заявил о старте предварительной реализации токенов (pre-ICO) в текущем месяце. Купить токены можно будет за известные криптовалюты. В компании заявили о том, что токены фонда FinShi Capital будут обеспечиваться долями этого фонда в стартап-компаниях. Таким образом, обладатель токенов будет являться вкладчиком всех стартап-компаний в которые вложился фонд FinShi Capital.
Кроме инвестиционной деятельности венчурный фонд «Капинвест 21» участвует в организации и развитии стартап-компаний в которые осуществил инвестиции, в том числе занимается выплатой дивидендов обладателям токенов после каждой реализации фондом портфельных стартапов. Обладатели токенов имеют возможность реализации их на наиболее известных крипто-биржах.
Фонд FinShi Capital планирует вложиться в 15-30 стартап-компаний в посевных раундах и на стадиях масштабирования. На текущий момент фонд FinShi Capital рассматривает для инвестиций около 30 стартап-компаний.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/43041