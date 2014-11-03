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Что подтолкнуло Бутерина к созданию Ethereum?

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Что подтолкнуло Бутерина к созданию Ethereum?

Сегодня имя долларового миллионера известно всему криптовалютному миру. Как так получилось, что в 21 год азартный геймер и начинающий программист занял почётное место среди разработчиков передовых технологий? Что подтолкнуло Бутерина к созданию Ethereum?

Биографический очерк


Хотя родиной Виталика Бутерина является российский город Коломна, начиная с 6-ти лет, он жил и развивался в канадском обществе, куда мигрировала его семья. Как и принято среди современного поколения, парень увлекался виртуальными играми. От отца подросток перенял тягу к программированию, и в 10 лет уже писал на С++. Для активной геймер деятельности постоянно не хватало денег. И когда в 2011 году Виталик узнаёт о биткоине от отца, начинает активно общаться на форумах с оплатой в биткоинах.

Обучаясь в канадском университете Ватерлоо, юноша настолько увлекается криптовалютным миром, что становится сооснователем ежемесячного издания «Bitcoin Magazine» в конце 2012 г. Через год у молодого гения появляется идея создания собственного стартапа, связанного с рынком цифровых денег. Но об этом известно только его друзьям. В 2014 г будущий миллионер расстаётся с университетом и подаёт заявку на поддержку фонда от создателя PayPal. В его замысле видят перспективу и присваивают гранд в размере $100 тыс. Параллельно любимец Фортуны выигрывает такую же сумму премии в конкурсе от «World Technology Award». Денежная база на руках, можно приниматься за дело.

Рождение Ethereum


Летом 2014 г юный вундеркинд со своей командой перебрался в Швейцарию для регистрации некоммерческого фонда. Выбрана эта страна была неспроста, так как в ней действуют лояльные законы по отношению к криптовалютам, а сама она богата банковскими учреждениями и всякими финансовыми институтами. Бутерин верил, что именно здесь его блокчейн технологию ожидает успех. Именно тогда и были проданы первые 60 млн. монет Ethereum, по курсу доллара на тот момент получилось $18 млн. Как раз хватило денег и на разработку протокола. Целых 12 месяцев еще кропотливо работали над проектом, и только летом 2015 г платформа Ethereum была готова и открыта для эксплуатации.

Покорение Кремниевой долины


Стеснительный гений редко общается с людьми на посторонние темы, так как они ему не интересны. С юных лет у него был единственный преданный друг – интернет. С его помощью парень изучил китайский язык, отыскал разработчиков умных контрактов в Тель-Авиве и поехал к ним в гости. Пообщавшись с талантливыми программистами, молодой человек сумел знакомые игровые теории, политические идеи и математические расчеты объединить в своеобразный пятый элемент – Ethereum. Сообща с командой первоклассных программистов с международной карьерой, мистер Робот (шуточная кличка друзей) сумел настолько продвинуть свою платформу, что на нее теперь обращают внимание финансисты всех стран мира. Мало того, что сам форк Эфириум сегодня стал достойным конкурентом биткоин, еще и на самой платформе стартапа крупные корпорации и международные банки создают свои проекты. Купить эфириум можно на любой площадке топовой криптовалютной бирже. Ethereum кошелек всегда исправно функционирует. Всё это не укрылось от глаз российского Президента. А так как ЦБ как раз работает над проектом национальной криптовалюты, то Путин официально встретился с молодым гением и заручился его поддержкой.

В завершение


Изучив историю успеха криптовалютного гения, в который раз убеждаюсь в правоте процветающих личностей: только личное увлечение и раскрытие своего таланта может вывести на дорогу популярности, признания и богатства. Виталик создал такой стартап, который не просто его обогащает, а приносит пользу всему миру своей честностью и отсутствием посредников. Именно такие идеи всегда будут приносить немалую прибыль, как это делает Эфириум сегодня. Ведь его капитализация исчисляется в 4 млрд. американской зелени. Так что если вы еще на распутье, сделайте свой выбор в пользу такой идеи, которая будет интересна большинству, а не только вам.



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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