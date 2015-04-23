Старатп Submittable привлек $5 млн.

Submittable, стартап, который более 9 000 компаний используют для управления поступлениями любых текстовых документов, привлек $5 млн.
Расположенный в Миссуле (Монтана)стартап Submittable был основан в 2010 году, изначально он был ориентирован на литературные журналы, помогая им отслеживать поступления рукописей.
Как сказал один из основателей и главный исполнительный директор Майкл Фицджеральд:
«Мы начали с самых бедных клиентов, которых вы могли бы вообразить - журналов стихов».
С тех пор стартап расширился и сейчас работает с различными организациями, помогая им в управлении цифровым контентом, включая резюме, заявки и конкурсные записи, среди его клиентов TEDx, The New Yorker и Стэнфордский университет.
Следующим шагом является создание того, что Фицджеральд назвал «рынок возможностей». В его нынешней форме это означает, что Submittable может алгоритмически генерировать рекомендации для писателей и кинематографистов об издательствах и студиях, которым они могут представить свою работу.
«Мы всегда считали, что для создания произведения нужен талант, а вот для того, чтобы проложить себе путь к публикации, продвинуть себя в издательской среде нужны крепкие мышцы, там с этим много недостойной работы», - говорит Фитцджеральд. «Цель Submittable - сделать этот путь для писателя легче, чтобы автор мог найти возможность публиковаться».
Этот подход также открывает новые возможности для получения доходов. Фицджеральд сказал, что бизнес-модель Submittable всегда будет вращаться вокруг продажи программного обеспечения для управления поступлениями текстов для компаний, но это может принести дополнительный доход, если позволить этим компаниям создавать предварительные договоренности на представление рукописей, рекламировать заявки и создавать премиум-версию для писателей.
Инвестиции поступили от True Ventures, и для фонда это первые инвестиции компанию из Монтаны. Фицджеральд признал, что запуск компании за пределами основных центров стартапов в стране пугает некоторых потенциальных инвесторов, но он надеется, что эта инвестиция «немного сломает лед». Он также сказал, что Submittable не нужно привлекать финансирование – компания уже прибыльна, в ней работает более 35 сотрудников.