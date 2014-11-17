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Basefarm приобретает The Unbelievable Machine Company

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Basefarm приобретает The Unbelievable Machine Company

Basefarm, находящаяся в Осло (Норвегия) компания, занимающаяся поставкой критически важных IT-решений, приобрела The Unbelievable Machine Company, расположенную в Берлине (Германия) компанию, занимающуюся обработкой больших объемов данных и предоставляющей услуги управляемых облачных сервисов в Германии и Австрии.

Приобретение поддерживается основным акционером Basefarm американской частной инвестиционной компанией ABRY Partners, которая специализируется на инвестициях в средства массовой информации, связь и бизнес-информационные услуги. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон.

С этим приобретением Basefarm расширит свой целевой рынок от стран Северной Европы и Нидерландов до Германии и Австрии. В этом году объединенный бизнес получит около 100 миллионов евро дохода как результат предложения более широкого спектра услуг, которые будут варьироваться от облачного хостинга, безопасности и управляемых сервисов до услуг по обработке больших объемов данных, предоставляя клиентам дополнительные и более ориентированные на бизнес варианты сервиса.

Основанная в 2008 году, The Unbelievable Machine Company специализируется на обработке больших объемов данных (наука о данных и инженерия данных) и предоставлении облачных услуг для индивидуальных бизнес-задач таких клиентов, как Немецкая почтовая служба (Deutsche Post), Gebr.Heinemann, Audi, Delivery Hero, Deutsche Welle, Metro Group и Parship. В компании работает около 120 сотрудников в офисах, расположенных в Берлине и Вене. После завершения сделки The Unbelievable Machine Company будет продолжать работать под своим брендом в Германии и Австрии. Управляющий директор Равин Мехта останется главой отделений в Германии и Австрии и, таким образом, станет членом исполнительной управленческой команды Basefarm, а также крупным акционером Basefarm.

Под руководством Фредрика Олсена, выполняющего обязанности генерального директора, Basefarm обеспечивает управление приложениями и гибридные облачные решения, предоставляя услуги от размещения в своих собственных центрах обработки данных до полностью управляемых решений на частных и общедоступных облачных платформах. В настоящее время в компании работают 400 сотрудников в Норвегии, Швеции и Нидерландах.

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Метки
облачные сервисы, приобретения, стартапы
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