CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 3,033 Благодарностей: 813 УГ: 3 КП: 0.169 подарки

Стартап Clutter привлек $64 млн для своего сервиса по хранению вещей



Стартап Clutter, который помогает упаковывать, транспортировать и длительно хранить различные предметы домашнего обихода, сегодня объявил о привлечении инвестиций в размере 64 миллионов долларов. Текущий раунд возглавила венчурная компания Atomico. Кроме того, в данном финансировании участвовал и действующий инвестор Sequoia Capital.



Клиенты могут забронировать услуги Clutter в онлайн-режиме или через колл-центр стартапа. Затем его команда упаковывает, фотографирует и каталогизирует все вещи перед их транспортировкой в одно из хранилищ Clutter. Стартап из Лос-Анджелеса сейчас работает на семи рынках по всей стране и обслуживает десятки тысяч клиентов, которые платят ежемесячную плату за хранение своих вещей. Цена начинается с 7 долларов в месяц за один предмет и может достигать 459 долларов в месяц за тариф для полного дома вещей.







Clutter – не единственный сегодня проект, работающий в секторе хранения вещей. Среди его конкурентов стоит отметить Public Storage, Extra Space Storage и CubeSmart, а также Trove, который недавно привлек 8 миллионов долларов в раунде, возглавленном венчурным фондом Greylock Partners.



Основанный в 2015 году, стартап Clutter привлек в общей сложности 100 миллионов долларов инвестиций и планирует использовать новое финансирование для дальнейшего развития своего продукта, найма большего количества сотрудников и расширения на 50 новых рынков на протяжении следующих 5-6 лет. ”Мы недавно присоединились к рынку в Сиэтле, где находятся два крупнейших в мире порта“, – сообщил соучредитель и директор по маркетингу Clutter Ари Мир во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Мы готовы к международной экспансии, и это позитивно отражается на нашей работе в Канаде и Восточной Азии“.



Европейский рынок также интересует данный стартап, что является одной из главных причин, по которой Clutter выбрал лондонский фонд Atomico, чтобы возглавить текущий раунд – это первый раз, когда Atomico возглавляет инвестиции в США. Новые инвесторы GV и Fifth Wall Ventures присоединились к Atomico и Sequoia Capital в сегодняшнем раунде. Fifth Wall Ventures недавно вышла из стелс-режима и объявила о закрытии своего первого фонда, который ориентирован на проекты в сфере недвижимости.



В настоящее время в компании Clutter работает более 200 сотрудников.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/06/13/a...orage-service/



https://text.ru/antiplagiat/593ff3caf041b Стартап Clutter, который помогает упаковывать, транспортировать и длительно хранить различные предметы домашнего обихода, сегодня объявил о привлечении инвестиций в размере 64 миллионов долларов. Текущий раунд возглавила венчурная компания Atomico. Кроме того, в данном финансировании участвовал и действующий инвестор Sequoia Capital.Клиенты могут забронировать услуги Clutter в онлайн-режиме или через колл-центр стартапа. Затем его команда упаковывает, фотографирует и каталогизирует все вещи перед их транспортировкой в одно из хранилищ Clutter. Стартап из Лос-Анджелеса сейчас работает на семи рынках по всей стране и обслуживает десятки тысяч клиентов, которые платят ежемесячную плату за хранение своих вещей. Цена начинается с 7 долларов в месяц за один предмет и может достигать 459 долларов в месяц за тариф для полного дома вещей.Clutter – не единственный сегодня проект, работающий в секторе хранения вещей. Среди его конкурентов стоит отметить Public Storage, Extra Space Storage и CubeSmart, а также Trove, который недавно привлек 8 миллионов долларов в раунде, возглавленном венчурным фондом Greylock Partners.Основанный в 2015 году, стартап Clutter привлек в общей сложности 100 миллионов долларов инвестиций и планирует использовать новое финансирование для дальнейшего развития своего продукта, найма большего количества сотрудников и расширения на 50 новых рынков на протяжении следующих 5-6 лет. ”Мы недавно присоединились к рынку в Сиэтле, где находятся два крупнейших в мире порта“, – сообщил соучредитель и директор по маркетингу Clutter Ари Мир во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Мы готовы к международной экспансии, и это позитивно отражается на нашей работе в Канаде и Восточной Азии“.Европейский рынок также интересует данный стартап, что является одной из главных причин, по которой Clutter выбрал лондонский фонд Atomico, чтобы возглавить текущий раунд – это первый раз, когда Atomico возглавляет инвестиции в США. Новые инвесторы GV и Fifth Wall Ventures присоединились к Atomico и Sequoia Capital в сегодняшнем раунде. Fifth Wall Ventures недавно вышла из стелс-режима и объявила о закрытии своего первого фонда, который ориентирован на проекты в сфере недвижимости.В настоящее время в компании Clutter работает более 200 сотрудников.