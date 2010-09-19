Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,218 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Clutter привлек $64 млн для своего сервиса по хранению вещей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:27
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,033
Благодарностей: 813
УГ: 3
КП: 0.169
подарки
Стартап Clutter привлек $64 млн для своего сервиса по хранению вещей


Стартап Clutter, который помогает упаковывать, транспортировать и длительно хранить различные предметы домашнего обихода, сегодня объявил о привлечении инвестиций в размере 64 миллионов долларов. Текущий раунд возглавила венчурная компания Atomico. Кроме того, в данном финансировании участвовал и действующий инвестор Sequoia Capital.

Клиенты могут забронировать услуги Clutter в онлайн-режиме или через колл-центр стартапа. Затем его команда упаковывает, фотографирует и каталогизирует все вещи перед их транспортировкой в одно из хранилищ Clutter. Стартап из Лос-Анджелеса сейчас работает на семи рынках по всей стране и обслуживает десятки тысяч клиентов, которые платят ежемесячную плату за хранение своих вещей. Цена начинается с 7 долларов в месяц за один предмет и может достигать 459 долларов в месяц за тариф для полного дома вещей.



Clutter – не единственный сегодня проект, работающий в секторе хранения вещей. Среди его конкурентов стоит отметить Public Storage, Extra Space Storage и CubeSmart, а также Trove, который недавно привлек 8 миллионов долларов в раунде, возглавленном венчурным фондом Greylock Partners.

Основанный в 2015 году, стартап Clutter привлек в общей сложности 100 миллионов долларов инвестиций и планирует использовать новое финансирование для дальнейшего развития своего продукта, найма большего количества сотрудников и расширения на 50 новых рынков на протяжении следующих 5-6 лет. ”Мы недавно присоединились к рынку в Сиэтле, где находятся два крупнейших в мире порта“, – сообщил соучредитель и директор по маркетингу Clutter Ари Мир во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Мы готовы к международной экспансии, и это позитивно отражается на нашей работе в Канаде и Восточной Азии“.

Европейский рынок также интересует данный стартап, что является одной из главных причин, по которой Clutter выбрал лондонский фонд Atomico, чтобы возглавить текущий раунд – это первый раз, когда Atomico возглавляет инвестиции в США. Новые инвесторы GV и Fifth Wall Ventures присоединились к Atomico и Sequoia Capital в сегодняшнем раунде. Fifth Wall Ventures недавно вышла из стелс-режима и объявила о закрытии своего первого фонда, который ориентирован на проекты в сфере недвижимости.

В настоящее время в компании Clutter работает более 200 сотрудников.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/13/a...orage-service/

https://text.ru/antiplagiat/593ff3caf041b
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап MakeSpace привлек $30 млн для своего сервиса по хранению вещей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.04.2017 00:02
Стартап HackerEarth привлек $4,5 млн для своего корпоративного инновационного сервиса CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.04.2017 01:28
Стартап Rocket Lab привлек $75 млн для своего космического «такси-сервиса» CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2017 01:56
Стартап MealPal привлек $15 млн для своего сервиса по экономии на обедах Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.02.2017 20:31
Стартап Sense.ly привлек $8 млн для своего сервиса виртуальной медсестры CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.02.2017 00:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Влад555
Чего ждать от рынка акций США в сентябре
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Марсель Шарафиев
Смена IMEI на USB GPRS модемах.
От Марсель Шарафиев в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар BigBoi
Российский венчурный рынок сократился на треть в 2016 году, а средний доход инвестора
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ArinaF
Лаборатория алхимика – поиск Грааля
От ArinaF в разделе «ArinaF»
Аватар bizneser
Sony планирует выпустить ещё больше версий PlayStation 4
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар PMX
Ganster-Game.ru - ganster-game онлайн игра с выводом средств
От PMX в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,218
Тем
473,926
Сообщений
11,739,220

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube