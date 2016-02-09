ShipBob привлек $17,5 млн для поддержки малого бизнеса
Чикагский стартап ShipBob, который помогает компаниям электронной коммерции с отправкой грузов и логистикой, привлек крупные инвестиции для расширения своего бизнеса.
ShipBob сообщил сегодня о привлечении $ 17,5 млн. Раундом руководил Bain Capital Ventures при участии Hyde Park Venture Partners, FundersClub, Hyde Park Angels и FJ Labs LLC.
На сайте компании указано, что она предлагает «логистику в масштабе Amazon» тысячам компаний электронной коммерции, в основном стартапов и малых предприятий. Используя свои полнофункциональные центры в Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско, ShipBob помогает компаниям со срочными заказами в тот же день и доставкой за два дня.
С момента запуска в 2014 году ShipBob отправил более двух миллионов грузов, а его бизнес растет на 500 процентов ежегодно.
«Инвестиции Bain Capital Ventures дают нам возможность быстрее масштабироваться и удовлетворять потребности этого быстро растущего рынка электронной коммерции»
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- сказал в заявлении один из основателей и генеральный директор ShipBob Дхрув Саксена.
«Мы предлагаем лучший в своем классе сервис в сфере доставки и логистики. Мы будем продолжать внедрять инновации и расширяться, чтобы обслуживать предприятия электронной коммерции по всей стране».
ShipBob выходец из ускорителя Силиконовой долины Y Combinator, и основатели решили, что Чикаго как раз подходящее место для развития своего бизнеса. Это был шаг, который могли бы сделать несколько стартапов YC, и он вполне логичный для компании, ориентированной на доставку грузов и логистику.
Штат ShipBob насчитывает 125 сотрудников, и с момента его запуска он привлек более $23 млн.