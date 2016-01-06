Стартап по доставке детской еды Yumi привлек $4.1 млн.

Yumi, стартап из Лос-Анджелеса по организации доставки детского питания созданный совместно бывшими репортерами TechCrunch и Wall Street Journal Evelyn Rusli и Angela Sutherland наконец открылся для работы, получив первоначальное инвестирование в размере с $4,1 млн. от венчурных фирм Brand Foundry, August Capital и NEA а также акционера Dropbox Ali Partovi, акционера WordPress Matt Mullenweg, и Philip Krim соучредителя компании Casper.
Существует большой выбор продуктов на рынке детского питания для родителей, но сама Sutherland молодая мама, хотела сделать здоровый выбор для своего малыша без хлопот и лишней траты времени на размельчение и приготовление продуктов для детей. Она придумала Yumi, чтобы доставлять идеально протертые кусочки продуктов без сахара и консервантов на полки продуктовых магазинов.
Как и в сервисах для доставки еды для взрослых, родители просто выбирают необходимое блюдо на сайте Yumi, повар готовит еду на Yumi кухне, и блюдо доставляются в отдельном контейнере, вместе со льдом, чтобы сохранить его свежим. Цены начинаются от $50 в неделю на шесть приемов пищи (со скидками для постоянных подписчиков).
Yumi доставляет продукты по всей Калифорнии и не имеет больших заработков и заказов из-за большой конкуренции в сфере доставки продуктов питания в штате, но, возможно, скоро последует примеру Нью-Йоркского стартапа Little Spoon, который планирует организовать доставку продуктов по всей стране. Обе компании сталкиваются с некоторой неопределенностью, так как попытки других компаний в этом направлении не увенчались успехом. Тем не менее Rusli уверена, что Yumi востребована на рынке и добьется успехов.
Преимущество Yumi заключается в том, что ребенку специально готовят здоровую и безопасную пищу, в то время как большинство продуктов питания для детей из супермаркетов содержат всевозможные консерванты, и если родители не хотят, чтобы их ребенок ел продукты с консервантами, то лучше продукты заказывать. Плюс еда Yumi вкусна даже для родителей.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://techcrunch.com/2017/06/13/yumi/
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