Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CS GO TREID - csgo-treid.info

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:22
#1
Любитель
 
Имя: VIP-Monitoring
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 955
Благодарностей: 50
УГ: 24
КП: 0.202
CS GO TREID - csgo-treid.info
Я не создатель/админ данного проекта.



CS GO TREID

Среднеприбыльные инвестиции в аналитику и ставки на битвы Counter-strike. В основе маркетинга 4 тарифа с ежедневной доходностью от 0.5% до 1%. Минимальный депозит равен 100 RUB. Компанией установлен лимит на вывод средств в размере 10 RUB.
✈ Старт: 21.05.17
Маркетинг:
➡ BASIC 0.5% в день на 6 дней | Вклады от 100 RUB до 15000 RUB
Депозит в конце срока.
➡ STANDARD 0.6% в день на 14 дней | Вклады от 100 RUB до 15000 RUB
Депозит в конце срока.
➡ BUSINESS 0.7% в день на 30 дней | Вклады от 100 RUB до 15000 RUB
Депозит в конце срока.
➡ PLATINUM 1% в день на 200 дней | Вклады от 100 RUB до 999999 RUB
Депозит включен в выплаты.
Минимальный вклад: 100 RUB
Максимальный вклад: 1000000 RUB
Минимальная сумма для выплат: 10 RUB
Принимает: QIWI, Payeer, Яндекс.Деньги, AdvCash, WebMoney
Тип выплат: Payeer - инстант, QIWI, Яндекс.Деньги, AdvCash, WebMoney - ручные
Реф-программа: 5-1-0.5%
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VIPMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 17:40
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 4,621
Благодарностей: 1,931
УГ: 17
КП: 0.130
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Re: CS GO TREID - csgo-treid.info
О!В гугле таких картинок много!
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