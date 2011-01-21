CS GO TREID - csgo-treid.info

Я не создатель/админ данного проекта.
CS GO TREID
Среднеприбыльные инвестиции в аналитику и ставки на битвы Counter-strike. В основе маркетинга 4 тарифа с ежедневной доходностью от 0.5% до 1%. Минимальный депозит равен 100 RUB. Компанией установлен лимит на вывод средств в размере 10 RUB.
✈ Старт: 21.05.17
Маркетинг:
➡ BASIC 0.5% в день на 6 дней | Вклады от 100 RUB до 15000 RUB
Депозит в конце срока.
➡ STANDARD 0.6% в день на 14 дней | Вклады от 100 RUB до 15000 RUB
Депозит в конце срока.
➡ BUSINESS 0.7% в день на 30 дней | Вклады от 100 RUB до 15000 RUB
Депозит в конце срока.
➡ PLATINUM 1% в день на 200 дней | Вклады от 100 RUB до 999999 RUB
Депозит включен в выплаты.
Минимальный вклад: 100 RUB
Максимальный вклад: 1000000 RUB
Минимальная сумма для выплат: 10 RUB
Принимает: QIWI, Payeer, Яндекс.Деньги, AdvCash, WebMoney
Тип выплат: Payeer - инстант, QIWI, Яндекс.Деньги, AdvCash, WebMoney - ручные
Реф-программа: 5-1-0.5%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— JivoSite
Регистрация в проекте
Депозит: