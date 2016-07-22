Centana Growth Partners, инвестирующая в будущее финтех, закрыла фонд в $250 млн

Centana Growth Partners, L.P., компания ориентированная на будущее финансовых услуг, закрыла свой первый фонд в $250 млн.
Основанная в 2015 году партнерами Эриком Бьюнном, Беном Кукье и Стивеном Суаном, Centana в настоящее время инвестирует капитал в инновационные финансовые услуги, финтех и связанные с ними технологические компании.
Фонд инвестирует от 5 до 30 миллионов долларов в каждую портфельную компанию, ищет тех, у кого есть проверенная бизнес-модель, стабильный доход и высокие темпы роста.
На сегодняшний день фонд уже провел четыре инвестиции:
- One, Inc., страховая компания,
- Jumio, компания, занимающаяся цифровой идентификацией,
- Blueprint Software, компания программного обеспечения для управления жизненным циклом приложений;
- Vena Solutions, SaaS для управления корпоративной эффективностью и аналитическая платформа.
Перевод специально для mmgp.ru