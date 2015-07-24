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Drone Racing League привлек $20 млн.

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Старый Сегодня, 17:08
#1
Любитель
 
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Drone Racing League привлек $20 млн.

Стартап Drone Racing League привлек $20 млн. Инвестиций в рамках серии B. Раунд возглавила британская телекоммуникационная компания Sky, при участии Liberty Media Corporation (которая владеет гоночным брендом Формула 1) и Lux Capital.

Общая сумма инвестиций в лигу на сегодня более $32 млн. за три раунда. Allianz (который также является титульным спонсором DRL) и World Wrestling Entertainment также присоединились к раунду в качестве новых инвесторов.

Drone Racing League была основана в 2015 году, и начиналась как любительские гонки дронов, а сегодня является самым известным игроком в этом пространстве. В прошлом сезоне более 75 миллионов поклонников посмотрели гонки DRL, онлайн и телевизору.

Хотя новое финансирование, несомненно, дает преимущество для молодого стартапа, основатель и главный исполнительный директор DRL Николас Хорбачевски подчеркнул, что в основном финансирование стало результатом желания наладить стратегическое сотрудничество с некоторыми из инвесторов.

Например, Liberty Media занимает заметное место в мире спортивных развлечений и трансляций - у них есть доля в Live Nation, Sirius XM и Atlanta Braves. Группа также купила коммерческие права на Формулу 1. В то же время DRL и Formula 1 имеют схожие бизнес-модели, так что нетрудно представить, что в будущем эти два проекта будут работают вместе, по крайней мере, на каком-то уровне.

Сезон DRL 2017 начинается 20 июня, и помимо трансляции на ESPN гонки будут показаны по SKY Sports, DisneyXD и другим сетям в более чем 75 странах. Если сравнивать с прошлым сезоном. То гонки DRL транслировались в 40 странах.

При этом стоит отметить, что гонки не показываются в прямой трансляции, что как объяснил Хорбачевский, на самом деле только на пользу для молодой лиги. Выбор времени показа дает преимущество, в том, чтобы удостовериться, что контент удобен для пользователей в разных часовых поясах. Кроме того, лига может быть уверенна в стратегическом графике, что не будет никаких пересечений со значительными спортивными событиями, транслируемыми по каналам-партнерам, таким как ESPN и Sky.

При этом все гонки, по сути, снимаются вживую, поэтому в будущем, когда лига окончательно созреет и этот спорт в конечном итоге получит достаточный импульс и поддержку, DRL планирует перейти на прямые эфиры.




Перевод специально для mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/12/dr...ts-2nd-season/

https://text.ru/antiplagiat/593fe3826fd31
Arise на форуме  
Старый Сегодня, 17:18
#2
Любитель
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 187
Благодарностей: 20
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КП: 0.055
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Re: Drone Racing League привлек $20 млн.
как бы повтор http://mmgp.ru/showthread.php?t=520253
Jeff Jeff на форуме  
Старый Сегодня, 17:47
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 412
Благодарностей: 37
УГ: 2
КП: 0.055
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Автор темы Re: Drone Racing League привлек $20 млн.
Цитата:
Сообщение от Jeff Jeff Посмотреть сообщение
как бы повтор http://mmgp.ru/showthread.php?t=520253
Ну не знаю, пусть решают модераторы, это их прерогатива. Свою тему я забронировала раньше, чем была опубликована новость по ссылке. К тому же в заголовке нет названия компании, поэтому при публикации поисковик дубля не показал.
Arise на форуме  
Сказали спасибо:
Jeff Jeff (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:56
#4
Любитель
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 187
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.055
подарки
Re: Drone Racing League привлек $20 млн.
Цитата:
Сообщение от Arise Посмотреть сообщение
Ну не знаю, пусть решают модераторы, это их прерогатива. Свою тему я забронировала раньше, чем была опубликована новость по ссылке. К тому же в заголовке нет названия компании, поэтому при публикации поисковик дубля не показал.
Да, пусть решают модераторы.
я новость забронировал, ещё раньше чем её опубликовал.
Jeff Jeff на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:08
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