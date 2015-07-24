Arise Любитель

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Drone Racing League привлек $20 млн.

Стартап Drone Racing League привлек $20 млн. Инвестиций в рамках серии B. Раунд возглавила британская телекоммуникационная компания Sky, при участии Liberty Media Corporation (которая владеет гоночным брендом Формула 1) и Lux Capital.



Общая сумма инвестиций в лигу на сегодня более $32 млн. за три раунда. Allianz (который также является титульным спонсором DRL) и World Wrestling Entertainment также присоединились к раунду в качестве новых инвесторов.



Drone Racing League была основана в 2015 году, и начиналась как любительские гонки дронов, а сегодня является самым известным игроком в этом пространстве. В прошлом сезоне более 75 миллионов поклонников посмотрели гонки DRL, онлайн и телевизору.



Хотя новое финансирование, несомненно, дает преимущество для молодого стартапа, основатель и главный исполнительный директор DRL Николас Хорбачевски подчеркнул, что в основном финансирование стало результатом желания наладить стратегическое сотрудничество с некоторыми из инвесторов.



Например, Liberty Media занимает заметное место в мире спортивных развлечений и трансляций - у них есть доля в Live Nation, Sirius XM и Atlanta Braves. Группа также купила коммерческие права на Формулу 1. В то же время DRL и Formula 1 имеют схожие бизнес-модели, так что нетрудно представить, что в будущем эти два проекта будут работают вместе, по крайней мере, на каком-то уровне.



Сезон DRL 2017 начинается 20 июня, и помимо трансляции на ESPN гонки будут показаны по SKY Sports, DisneyXD и другим сетям в более чем 75 странах. Если сравнивать с прошлым сезоном. То гонки DRL транслировались в 40 странах.



При этом стоит отметить, что гонки не показываются в прямой трансляции, что как объяснил Хорбачевский, на самом деле только на пользу для молодой лиги. Выбор времени показа дает преимущество, в том, чтобы удостовериться, что контент удобен для пользователей в разных часовых поясах. Кроме того, лига может быть уверенна в стратегическом графике, что не будет никаких пересечений со значительными спортивными событиями, транслируемыми по каналам-партнерам, таким как ESPN и Sky.



При этом все гонки, по сути, снимаются вживую, поэтому в будущем, когда лига окончательно созреет и этот спорт в конечном итоге получит достаточный импульс и поддержку, DRL планирует перейти на прямые эфиры.



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Перевод специально для mmgp:



https://text.ru/antiplagiat/593fe3826fd31 Стартап Drone Racing League привлек $20 млн. Инвестиций в рамках серии B. Раунд возглавила британская телекоммуникационная компания Sky, при участии Liberty Media Corporation (которая владеет гоночным брендом Формула 1) и Lux Capital.Общая сумма инвестиций в лигу на сегодня более $32 млн. за три раунда. Allianz (который также является титульным спонсором DRL) и World Wrestling Entertainment также присоединились к раунду в качестве новых инвесторов.Drone Racing League была основана в 2015 году, и начиналась как любительские гонки дронов, а сегодня является самым известным игроком в этом пространстве. В прошлом сезоне более 75 миллионов поклонников посмотрели гонки DRL, онлайн и телевизору.Хотя новое финансирование, несомненно, дает преимущество для молодого стартапа, основатель и главный исполнительный директор DRL Николас Хорбачевски подчеркнул, что в основном финансирование стало результатом желания наладить стратегическое сотрудничество с некоторыми из инвесторов.Например, Liberty Media занимает заметное место в мире спортивных развлечений и трансляций - у них есть доля в Live Nation, Sirius XM и Atlanta Braves. Группа также купила коммерческие права на Формулу 1. В то же время DRL и Formula 1 имеют схожие бизнес-модели, так что нетрудно представить, что в будущем эти два проекта будут работают вместе, по крайней мере, на каком-то уровне.Сезон DRL 2017 начинается 20 июня, и помимо трансляции на ESPN гонки будут показаны по SKY Sports, DisneyXD и другим сетям в более чем 75 странах. Если сравнивать с прошлым сезоном. То гонки DRL транслировались в 40 странах.При этом стоит отметить, что гонки не показываются в прямой трансляции, что как объяснил Хорбачевский, на самом деле только на пользу для молодой лиги. Выбор времени показа дает преимущество, в том, чтобы удостовериться, что контент удобен для пользователей в разных часовых поясах. Кроме того, лига может быть уверенна в стратегическом графике, что не будет никаких пересечений со значительными спортивными событиями, транслируемыми по каналам-партнерам, таким как ESPN и Sky.При этом все гонки, по сути, снимаются вживую, поэтому в будущем, когда лига окончательно созреет и этот спорт в конечном итоге получит достаточный импульс и поддержку, DRL планирует перейти на прямые эфиры.Перевод специально для mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/12/dr...ts-2nd-season/