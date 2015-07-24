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Mrs. Wordsmith привлек $2 млн для своего инновационного edtech продукта

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Mrs. Wordsmith привлек $2 млн для своего инновационного edtech продукта
Лондонский "edtech" стартап, Mrs. Wordsmith, привлек $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Инвесторами выступили Kindred Capital, Reach Capital, SaatchiNvest и Ropart Asset Management.


Запущенный в прошлом году, стартап делает программы обучения на основе подписки для детей младшего возраста с наглядными иллюстрациями, предоставляемыми художниками. Художественный руководитель Mrs. Wordsmith - Крейг Келман, который ранее работал над такими фильмами, как Мадагаскар и Отель Трансильвания.


Новые средства будут инвестированы в дальнейшее развитие продукта и расширение клиентской базы, что предполагает продажу напрямую как потребителям, так и школам.


«Словарь - это утилита, которая кричит о том, чтобы быть переименованной, как творчески, так и технологически», - сказал генеральный директор София Феничелл. «Мы меняем то, как молодые люди открывают, используют и сохраняют слова. Мы соединяем вас с правильными словами и иллюстрируем их так, чтобы вы мгновенно постигали и никогда не забыли ».


«Мы получаем много запросов от стартапов, которые хотят использовать последние разработки в области машинного обучения для обработки языка. Mrs. Wordsmith выделяется из толпы, потому что они создали интуитивный и визуально потрясающий словарь, который любят дети и школы», - добавил профессор Тед Бриско из группы Natural Language and Information Processing Group Кембриджского университета.


Лейла Зегна из Kindred Capital говорит: «Мы невероятно рады амбициозной миссии и уникальному подходу, который Mrs. Wordsmith предпринимает для улучшения результатов обучения для молодых людей по всему миру. Первоначальный продукт пользовался успехом у клиентов и достиг впечатляющего роста и роста доходов, главным образом благодаря маркетингу из уст в уста и евангелизации клиентов, демонстрируя силу бренда, который Mrs. Wordsmith уже смогла построить за короткий промежуток времени. Мы считаем, что потенциал как физического, так и цифрового набора продуктов огромен».

Вей Чу из Reach Capital говорит: «Mrs. Wordsmith заполняет пробел на рынке высококачественного контента и визуального обучения. Нам еще предстоит столкнуться с компанией, которая действительно является первопроходцем в области высококачественного визуального обучения. Мы впечатлены их ранним обучением как с преподавателями, так и с потребителями. Мы полагаем, что их продукты будут охвачены в США из-за их юмора, простоты использования и высокого воздействия. Мы с нетерпением ожидаем поддержки в их запуске в США в этом году».

По материалам:

https://techcrunch.com/2017/06/13/mr...tech-platform/

http://tech.eu/brief/mrs-wordsmith-funding/
Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 17:12.
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