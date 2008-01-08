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Каждый день только в Фейсбуке ставят $1 млн на лжедоговорные матчи по футболу



В декабре прошлого года на должность председателя украинского комитета по этике и честной игре был назначен господин Франческо Баранка, который имеет богатый опыт в юридической области, а кроме того, он владеет компанией Federbet, которая занимается мониторингом странных футбольных матчей во всем мире. Кстати, в 2015 году именно эта компания публиковала очень объемный доклад о договорных футбольных матчах в той же Украине. В этом докладе, а еще в нескольких других г-н Баранка выступал в качестве экспертам по "договорнякам", поскольку досконально изучил эту тему и ранее вел несколько своих больших расследований.



И вот как сообщают средства массовой информации, во время работы Международной игорно-развлекательной выставки Russian Gaming Week 2017 (RWG 2017), которая в первой декаде июня проходила в Москве, г-н Баранка сделал очередное своё громкое заявления, сказав, что по его измерениям в социальных сетях сейчас каждый день народ ставит около 1,1 млн долл. США на лжедоговорные матчи по футболу и таким образом в год это получается более 400 млн долл. США, которые люди тратят даже на непонятно что, таким образом фактически спуская свои деньги в никуда.



На состоявшемся по этому поводу московском лектории Франческо рассказал, что ежедневно в том же Фейсбуке возникает множество непонятных личностей, утверждающих что они де точно владеют верной информацией о "договорняках" - дайте мне только деньги за это и будет вам "счастье" и ещё и богатство впридачу, дорогие пользователи социальной сети. Что показательно: - многие верят и быстро расстаются насовсем со своим средствами и зачастую не такими уж и маленькими.



Между тем, он как настоящий эксперт в этой области раскрыл одну важную информацию - круг людей реально знающих о будущих результатах "договорняков" крайне ограничен и мал, всего каких 0,05% об общего количества людей, которые якобы "знают всё". Здесь крутятся большие деньги, поэтому лишние глаза и уши не нужны.



Также 5% из общей массы якобы владеющих информацией о "договорняках", то они вообще ничего не знают, только делают вид. У остальных есть какая-то поверхностная информация, но не более того, но они стараются сыграть и на ней: - что поделаешь ведь денег хочется всем. В конце своего лектория, конечно, г-н Баранка призвал всех быть очень и очень осторожным, если вы уж решились связаться с теми, кто обещает вам точный результат - риск быть обманутым и потерять свои средства здесь очень высок.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593fdc2dad8fe В декабре прошлого года на должность председателя украинского комитета по этике и честной игре был назначен господин Франческо Баранка, который имеет богатый опыт в юридической области, а кроме того, он владеет компанией Federbet, которая занимается мониторингом странных футбольных матчей во всем мире. Кстати, в 2015 году именно эта компания публиковала очень объемный доклад о договорных футбольных матчах в той же Украине. В этом докладе, а еще в нескольких других г-н Баранка выступал в качестве экспертам по "договорнякам", поскольку досконально изучил эту тему и ранее вел несколько своих больших расследований.И вот как сообщают средства массовой информации, во время работы Международной игорно-развлекательной выставки Russian Gaming Week 2017 (RWG 2017), которая в первой декаде июня проходила в Москве, г-н Баранка сделал очередное своё громкое заявления, сказав, что по его измерениям в социальных сетях сейчас каждый день народ ставит около 1,1 млн долл. США на лжедоговорные матчи по футболу и таким образом в год это получается более 400 млн долл. США, которые люди тратят даже на непонятно что, таким образом фактически спуская свои деньги в никуда.На состоявшемся по этому поводу московском лектории Франческо рассказал, что ежедневно в том же Фейсбуке возникает множество непонятных личностей, утверждающих что они де точно владеют верной информацией о "договорняках" - дайте мне только деньги за это и будет вам "счастье" и ещё и богатство впридачу, дорогие пользователи социальной сети. Что показательно: - многие верят и быстро расстаются насовсем со своим средствами и зачастую не такими уж и маленькими.Между тем, он как настоящий эксперт в этой области раскрыл одну важную информацию - круг людей реально знающих о будущих результатах "договорняков" крайне ограничен и мал, всего каких 0,05% об общего количества людей, которые якобы "знают всё". Здесь крутятся большие деньги, поэтому лишние глаза и уши не нужны.Также 5% из общей массы якобы владеющих информацией о "договорняках", то они вообще ничего не знают, только делают вид. У остальных есть какая-то поверхностная информация, но не более того, но они стараются сыграть и на ней: - что поделаешь ведь денег хочется всем. В конце своего лектория, конечно, г-н Баранка призвал всех быть очень и очень осторожным, если вы уж решились связаться с теми, кто обещает вам точный результат - риск быть обманутым и потерять свои средства здесь очень высок.Специально для mmgp.ru

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