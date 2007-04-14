Worldwidehyip - worldwidehyip.com

Старт 12.06.2017
Я не владелец / не админ проекта.
Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в мир высокотехнологичных и прибыльных инвестиций. Мы предлагаем вам инвестиционную программу, которая направлена на эффективную работу с финансовыми активами клиентов в рамках службы управления активами, доступной на криптовалютных рынках для всех, а также на разработку процессов добычи Bitcoin популярной компанией из Великобритании. Международная компания HashPower Limited обладает необходимым техническим потенциалом и успешно внедряет инновационные идеи для оптимизации затрат и увеличения финансовой отдачи, что позволяет получать доход в долгосрочной перспективе. Именно поэтому компания предлагает пожизненные платежи от 7% до 12% каждый день, а также благоприятные условия трехуровневой бонусной программы для партнеров и региональных представителей. Присоединяйтесь сегодня, наши возможности доступны для вас!
Планы :
Цитата:
125%-150% After 1 Day
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $3.00 - $1500.00 125.00
Plan 2 $1501.00 - $5000.00 135.00
Plan 3 $5001.00 - $7500.00 150.00
250%-300% After 5 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 250.00
Plan 2 $1501.00 - $5000.00 275.00
Plan 3 $5001.00 - $7500.00 300.00
1050%-1100% After 15 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 1050.00
Plan 2 $1501.00 - $5000.00 1075.00
Plan 3 $5001.00 - $7500.00 1100.00
Принимает : PerfectMoney , Bitcoin,
Advcash и Payeer. Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
worldwidehyip.com - Licensed Реферальная система : 5% Минимальный вклад : $3 Выплаты : Инстант SSL : COMODO CA Limited