Worldwidehyip - worldwidehyip.com BITEON





Старт 12.06.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: Добро пожаловать в мир высокотехнологичных и прибыльных инвестиций. Мы предлагаем вам инвестиционную программу, которая направлена на эффективную работу с финансовыми активами клиентов в рамках службы управления активами, доступной на криптовалютных рынках для всех, а также на разработку процессов добычи Bitcoin популярной компанией из Великобритании. Международная компания HashPower Limited обладает необходимым техническим потенциалом и успешно внедряет инновационные идеи для оптимизации затрат и увеличения финансовой отдачи, что позволяет получать доход в долгосрочной перспективе. Именно поэтому компания предлагает пожизненные платежи от 7% до 12% каждый день, а также благоприятные условия трехуровневой бонусной программы для партнеров и региональных представителей. Присоединяйтесь сегодня, наши возможности доступны для вас! Планы :



Цитата: 125%-150% After 1 Day

Plan Amount Spent ($) Profit (%)

Plan 1 $3.00 - $1500.00 125.00

Plan 2 $1501.00 - $5000.00 135.00

Plan 3 $5001.00 - $7500.00 150.00



250%-300% After 5 Days

Plan Amount Spent ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1500.00 250.00

Plan 2 $1501.00 - $5000.00 275.00

Plan 3 $5001.00 - $7500.00 300.00



1050%-1100% After 15 Days

Plan Amount Spent ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1500.00 1050.00

Plan 2 $1501.00 - $5000.00 1075.00

Plan 3 $5001.00 - $7500.00 1100.00 Принимает : PerfectMoney , Bitcoin ,

Adv cash и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

worldwidehyip.com - Licensed

Реферальная система : 5%

Минимальный вклад : $3

Выплаты : Инстант

SSL : COMODO CA Limited





Наш вклад :



06.13.17 13:27 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U13563169 from U1825364. Batch: 179053667. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to worldwidehyip.com User gsmonitor. Я не владелец / не админ проекта.Adv: Check GoldCoders' HYIP Manager Licenseworldwidehyip.com - Licensed: 5%: $3: Инстант: COMODO CA Limited06.13.17 13:27 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U13563169 from U1825364. Batch: 179053667. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to worldwidehyip.com User gsmonitor.

