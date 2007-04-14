Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Worldwidehyip - worldwidehyip.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:30
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 68,916
Благодарностей: 3,767
УГ: 7
КП: 0.026
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Worldwidehyip - worldwidehyip.com
BITEON


Старт 12.06.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в мир высокотехнологичных и прибыльных инвестиций. Мы предлагаем вам инвестиционную программу, которая направлена на эффективную работу с финансовыми активами клиентов в рамках службы управления активами, доступной на криптовалютных рынках для всех, а также на разработку процессов добычи Bitcoin популярной компанией из Великобритании. Международная компания HashPower Limited обладает необходимым техническим потенциалом и успешно внедряет инновационные идеи для оптимизации затрат и увеличения финансовой отдачи, что позволяет получать доход в долгосрочной перспективе. Именно поэтому компания предлагает пожизненные платежи от 7% до 12% каждый день, а также благоприятные условия трехуровневой бонусной программы для партнеров и региональных представителей. Присоединяйтесь сегодня, наши возможности доступны для вас!
Планы :

Цитата:
125%-150% After 1 Day
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $3.00 - $1500.00 125.00
Plan 2 $1501.00 - $5000.00 135.00
Plan 3 $5001.00 - $7500.00 150.00

250%-300% After 5 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 250.00
Plan 2 $1501.00 - $5000.00 275.00
Plan 3 $5001.00 - $7500.00 300.00

1050%-1100% After 15 Days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 1050.00
Plan 2 $1501.00 - $5000.00 1075.00
Plan 3 $5001.00 - $7500.00 1100.00
Принимает : PerfectMoney , Bitcoin,
Advcash и Payeer.
Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
worldwidehyip.com - Licensed
Реферальная система : 5%
Минимальный вклад : $3
Выплаты : Инстант
SSL : COMODO CA Limited


>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :

06.13.17 13:27 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U13563169 from U1825364. Batch: 179053667. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to worldwidehyip.com User gsmonitor.
__________________
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TheGOLDskull на форуме  
Старый Сегодня, 16:37
#2
Топ Мастер
 
Имя: Крокодил Гена
Пол: Мужской
Адрес: Сан-Диего
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 8,317
Благодарностей: 16,438
УГ: 47
КП: 0.251
подарки
Re: Worldwidehyip - worldwidehyip.com
Бушка шлакокриптовая. Хоть бы название проекта везде свое поставили прежде чем запускаться.
__________________
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twogarin87 на форуме  
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