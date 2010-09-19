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Российский стартап ZrCoin в ходе ICO привлек $7 млн от 3955 инвесторов

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Старый Сегодня, 16:26
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
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Российский стартап ZrCoin в ходе ICO привлек $7 млн от 3955 инвесторов


Научно-промышленный проект из России ZrCoin в процессе краудфандингового сбора средств на криптовалютном рынке получил 7,07 миллиона долларов от 3955 участников на площадке Waves. О данном событии журналистам рассказали сотрудники компании.

ZrCoin собирался получить деньги в размере 3,5 миллиона долларов на создание 1-й промышленной линии общей мощностью около 400 тонн ежемесячно. Благодаря повышенному вниманию со стороны множества участников удалось получить деньги на формирование огромной производственной линии.



Полученные инвестиции используют, чтобы запустить 2 производственные линии для изготовления искусственного диоксида циркония суммарной мощностью около 800 тонн ежемесячно. Вначале построят фабрику в Магнитогорске. Полное завершение строительных работ и начало работы 1-й линии запланированы на второй квартал следующего года.

Представители стартапа сообщили, что выпущенные в процессе ICO токены на площадке Waves есть возможность передавать, а также свободно торговать ими на бирже. Стоит отметить, что во время ICO инвесторы вносили деньги в разных валютах: в биткоинах, лайткоинах, эфириумах и остальных. Токен ZrCoin основывается на цене 1 кг диоксида циркония.


Предусматривается, что как только начнется производство, токены начнут активно выкупать у инвесторов по рыночной стоимости изготавливаемой продукции. В начале ICO токен ZrCoin продавался по 1,40 доллара при среднерыночной цене диоксида циркония в 2,8 доллара за один килограмм. К концу ICO цена токена понемногу выросла и достигла 1,55 доллара.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/593fd309b91b2
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Старый Сегодня, 16:29
#2
Интересующийся
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Одесса-Мама
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 55
Благодарностей: 10
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Российский стартап ZrCoin в ходе ICO привлек $7 млн от 3955 инвесторов
Да что ни говори криптовалюты сейчас в тренде.
Slavik77 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:38
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