Российский стартап ZrCoin в ходе ICO привлек $7 млн от 3955 инвесторов

Научно-промышленный проект из России ZrCoin в процессе краудфандингового сбора средств на криптовалютном рынке получил 7,07 миллиона долларов от 3955 участников на площадке Waves. О данном событии журналистам рассказали сотрудники компании.
ZrCoin собирался получить деньги в размере 3,5 миллиона долларов на создание 1-й промышленной линии общей мощностью около 400 тонн ежемесячно. Благодаря повышенному вниманию со стороны множества участников удалось получить деньги на формирование огромной производственной линии.
Полученные инвестиции используют, чтобы запустить 2 производственные линии для изготовления искусственного диоксида циркония суммарной мощностью около 800 тонн ежемесячно. Вначале построят фабрику в Магнитогорске. Полное завершение строительных работ и начало работы 1-й линии запланированы на второй квартал следующего года.
Представители стартапа сообщили, что выпущенные в процессе ICO токены на площадке Waves есть возможность передавать, а также свободно торговать ими на бирже. Стоит отметить, что во время ICO инвесторы вносили деньги в разных валютах: в биткоинах, лайткоинах, эфириумах и остальных. Токен ZrCoin основывается на цене 1 кг диоксида циркония.
Предусматривается, что как только начнется производство, токены начнут активно выкупать у инвесторов по рыночной стоимости изготавливаемой продукции. В начале ICO токен ZrCoin продавался по 1,40 доллара при среднерыночной цене диоксида циркония в 2,8 доллара за один килограмм. К концу ICO цена токена понемногу выросла и достигла 1,55 доллара.
По материалам rb.ru
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