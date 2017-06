laska2006 Любитель

ULTRABIT LIMITED - ultrabit.biz



ПРЕДСТАВЛЯЮ НОВЫЙ ФАСТ







Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ULTRABIT LIMITED!

Много людей, которые заинтересованы в cryptocurrencies в качестве источника дохода, которые , вероятно , знакомы с термином «добычей облака» (добыча крипто валюты). Для добычи cryptocurrencies необходимо иметь дорогостоящее специализированное программное обеспечение, которое имеет высокую вычислительную мощность.



Для того , чтобы сделать добычу облака самостоятельно, вам нужно вкладывать тысячи долларов в покупку оборудования, чтобы иметь возможность правильно настроить его и подождать , пока она не будет полностью окупила себя, чтобы начать зарабатывать чистую прибыль.



Именно поэтому многие люди отказываются от собственной добычи, а также вкладывать средства в компании , которые являются основными игроками на этом рынке.



ULTRABIT LIMITED делает добычу облака в промышленном масштабе, с использованием новейших технологий и специализированное оборудования с максимальной скоростью, мощностью и производительностью.



Мы являемся официальным дилером ведущих фирм - производителей оборудования для мероприятий , связанных с добычей полезных ископаемых облака. У нас есть свои собственные центры обработки данных.



Прежде всего ULTRABIT LIMITED было создано для инвесторов , которые не хотят иметь сверхприбыль, и ищет надежный проект для долгосрочных инвестиций. Благодаря нашей компании, инвесторы смогут заработать , независимо от размера первоначального капитала и технических возможностей своих персональных компьютеров.



Добыча Облака позволит вам получить пассивный доход без рисков , так и в долгосрочной перспективе. GREENBAR

ПЛАНЫ



7% Daily Forever

Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)

Plan 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ1.00000000 7.00



8% Daily Forever

Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)

Plan 1 Ƀ1.00100000 - Ƀ5.00000000 8.00



9% Daily Forever

Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)

Plan 1 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 9.00



10% Daily Forever

Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)

Plan 1 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 10.00



11% Daily Forever

Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)

Plan 1 Ƀ25.00100000 - Ƀ50.00000000 11.00



12% Daily Forever

Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)

Plan 1 Ƀ50.00100000 and more 12.00



РАБОТАЕТ С BITCOIN



РЕФЕРАЛЬНЫЕ 3%



Минимум депозит 0,001 ВТС

Минимум вывод 0,0005 ВТС



ОЗНАКОМИТЬСЯ ULTRABIT LIMITED



МОЙ ВКЛАД

https://blockchain.info/tx/c50e0c638...e870b713b40567



