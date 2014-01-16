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ULTRABIT LIMITED - ultrabit.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 570
Благодарностей: 40
УГ: 13
КП: 0.000
ULTRABIT LIMITED - ultrabit.biz
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМ

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОВЫЙ ФАСТ ULTRABIT LIMITED



Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ULTRABIT LIMITED!
Много людей, которые заинтересованы в cryptocurrencies в качестве источника дохода, которые , вероятно , знакомы с термином «добычей облака» (добыча крипто валюты). Для добычи cryptocurrencies необходимо иметь дорогостоящее специализированное программное обеспечение, которое имеет высокую вычислительную мощность.

Для того , чтобы сделать добычу облака самостоятельно, вам нужно вкладывать тысячи долларов в покупку оборудования, чтобы иметь возможность правильно настроить его и подождать , пока она не будет полностью окупила себя, чтобы начать зарабатывать чистую прибыль.

Именно поэтому многие люди отказываются от собственной добычи, а также вкладывать средства в компании , которые являются основными игроками на этом рынке.

ULTRABIT LIMITED делает добычу облака в промышленном масштабе, с использованием новейших технологий и специализированное оборудования с максимальной скоростью, мощностью и производительностью.

Мы являемся официальным дилером ведущих фирм - производителей оборудования для мероприятий , связанных с добычей полезных ископаемых облака. У нас есть свои собственные центры обработки данных.

Прежде всего ULTRABIT LIMITED было создано для инвесторов , которые не хотят иметь сверхприбыль, и ищет надежный проект для долгосрочных инвестиций. Благодаря нашей компании, инвесторы смогут заработать , независимо от размера первоначального капитала и технических возможностей своих персональных компьютеров.

Добыча Облака позволит вам получить пассивный доход без рисков , так и в долгосрочной перспективе.
GREENBAR
The certificate was issued by GeoTrust. Write review of GeoTrust
The certificate will expire in 365 days
Check GoldCoders' HYIP Manager License
ultrabit.biz - Licensed

ПЛАНЫ

7% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ1.00000000 7.00

8% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ1.00100000 - Ƀ5.00000000 8.00

9% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 9.00

10% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 10.00

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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 15:53
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,274
Благодарностей: 869
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: ULTRABIT LIMITED - ultrabit.biz
Гринка, "любимый" биточный хост, лицензия ГК .... но диз совсем прост

Некоторые моменты указывают на рабочего админа, но я сомневаюсь что он

Удачи влошенцам
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 16:26
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,296
Благодарностей: 1,267
УГ: 13
КП: 0.420
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Re: ULTRABIT LIMITED - ultrabit.biz
Участвую в программе,депозит 0.2BTC:
Dear davidd (davidd)!
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davidd на форуме  
Сказали спасибо:
laska2006 (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:34
#4
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 2,029
Благодарностей: 1,965
УГ: 1
КП: 0.024
Re: ULTRABIT LIMITED - ultrabit.biz
Между первыми плана разница не большая, больше на замануху похоже...
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