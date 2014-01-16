ULTRABIT LIMITED - ultrabit.biz

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ULTRABIT LIMITED!
Много людей, которые заинтересованы в cryptocurrencies в качестве источника дохода, которые , вероятно , знакомы с термином «добычей облака» (добыча крипто валюты). Для добычи cryptocurrencies необходимо иметь дорогостоящее специализированное программное обеспечение, которое имеет высокую вычислительную мощность.
Для того , чтобы сделать добычу облака самостоятельно, вам нужно вкладывать тысячи долларов в покупку оборудования, чтобы иметь возможность правильно настроить его и подождать , пока она не будет полностью окупила себя, чтобы начать зарабатывать чистую прибыль.
Именно поэтому многие люди отказываются от собственной добычи, а также вкладывать средства в компании , которые являются основными игроками на этом рынке.
ULTRABIT LIMITED делает добычу облака в промышленном масштабе, с использованием новейших технологий и специализированное оборудования с максимальной скоростью, мощностью и производительностью.
Мы являемся официальным дилером ведущих фирм - производителей оборудования для мероприятий , связанных с добычей полезных ископаемых облака. У нас есть свои собственные центры обработки данных.
Прежде всего ULTRABIT LIMITED было создано для инвесторов , которые не хотят иметь сверхприбыль, и ищет надежный проект для долгосрочных инвестиций. Благодаря нашей компании, инвесторы смогут заработать , независимо от размера первоначального капитала и технических возможностей своих персональных компьютеров.
Добыча Облака позволит вам получить пассивный доход без рисков , так и в долгосрочной перспективе.
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ПЛАНЫ
7% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ1.00000000 7.00
8% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ1.00100000 - Ƀ5.00000000 8.00
9% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 9.00
10% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 10.00
11% Daily Forever
Plan Spent Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Plan 1 Ƀ25.00100000 - Ƀ50.00000000 11.00
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