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Правительство Ирландии планирует получить до €3,8 млрд. от продажи акций AIB

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#1
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Правительство Ирландии планирует получить до €3,8 млрд. от продажи акций AIB


Государство планирует получить до 3,8 миллиарда евро от продажи доли в 25% в банке AIB инвесторам фондового рынка на ближайшей неделе. Данная сделка также обеспечит €41 млн. комиссионных инвестиционным банкирам, юристам и другим заинтересованным сторонам.

Документы, опубликованные в понедельник вечером сообщают, что правительство планирует продать 25% акций AIB по цене от €3.90 до €4.90 за акцию.

Инвестиционные банки и брокеры, отвечающие за данную сделку также смогут приобрести 3.75% акций у правительства, если спрос инвесторов на данные акции будет сильным в качестве дополнительного вознаграждения, и продать их на рынке.

Окончательная цена сделки, как ожидается, будет определена 23 июня в то время как текущая рыночная стоимость AIB находится в диапазоне между €10,6 млрд и €13.3 млрд., когда банк присоединится к основным фондовым рынкам в Дублине и Лондоне в конце месяца.

Политическая неопределенность в Великобритании может отложить определение первоначальной цены с которой акции AIB выйдут на рынок.

Многие эксперты на рынке отметили, что акции большинства крупных европейских компаний упали в цене после первичного размещения на IPO в течение последних двух лет и были оценены ниже среднего начального диапазона. Средняя оценочная стоимость AIB почти 12 миллиардов евро, таким образом доходы казны от продажи акций AIB составят чуть менее 3 млрд. евро.

Выход AIB на рынок и определение цены IPO изначально запланированное на начало этой недели, может затянуться на несколько дней или определенная первоначальная цена IPO акций AIB может упасть на следующей неделе из-за неожиданных результатов всеобщих выборов в Великобритании, в результате чего определение членов парламента окажется в подвешенном состоянии.

Однако, консультанты работающие на IPO в Европе в этом году пришли к выводу, что рынок достаточно долго находился на своем минимуме, чтобы начать расти.

Накануне Рождества в 2010 году AIB был конфискован государством, которое спасло банк, выплатив €20.8 млрд евро, чтобы помочь справиться с всплеском плохих кредитных потерь во время финансового кризиса. Государство до сих пор не вернуло и €6,8 млрд., включая возврат средств, вложенных в банк, процентов и платы за государственные гарантии банковского сектора в условиях кризиса.

Правительство заявило, что оно ограничено, в рамках бюджетных правил ЕС, подписанных Республикой после референдума в 2012 году, по поводу использования единоразовых поступлений от продажи акций AIB на погашение национального долга.

Комиссионные в размере €41 млн., предназначенные для советников включают в себя 16 млн. евро расходов, понесенных государством на инвестиционных банков и брокеров, в том числе Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs и Davy по работе по сделке. AIB также понес 25 млн. евро расходов, относящихся к сделке, включая корпоративных консультантов, юристов и сборы на фондовом рынке.


Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам

http://www.irishtimes.com/business/f...sale-1.3117160

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/593fc97ac8ed4
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:24.
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