Алгоритмическая рекрутинговая онлайн-платформа Bloovo привлекла $3 млн

Bloovo, основанная в 2016 году в Дубае алгоритмическая рекрутинговая онлайн-платформа привлекла $3 млн.
Инвестиции исходят от Noble Partners, ProCapita HR Consultancy, семей Аль-Шафар, Аль-Серкал и Аль-Гусейн из ОАЭ, а также других инвесторов GCC.
Благодаря новым инвестициям Bloovo укрепит свое присутствие на рынке, увеличит команду и захватит большую долю на рынке.
По словам генерального директора Bloovo и основателя Ахмада Хамиса, целью компании является рост в зоне MENA в течение следующих 18 месяцев, а затем продвижение на международные рынки и поиск инвесторов из Азии, Европы и США.
Перевод специально для mmgp.ru