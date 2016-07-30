Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,202 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Алгоритмическая рекрутинговая онлайн-платформа Bloovo привлекла $3 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:14
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,384
Благодарностей: 151
УГ: 10
КП: 0.142
подарки
Алгоритмическая рекрутинговая онлайн-платформа Bloovo привлекла $3 млн

Bloovo, основанная в 2016 году в Дубае алгоритмическая рекрутинговая онлайн-платформа привлекла $3 млн.

Инвестиции исходят от Noble Partners, ProCapita HR Consultancy, семей Аль-Шафар, Аль-Серкал и Аль-Гусейн из ОАЭ, а также других инвесторов GCC.

Благодаря новым инвестициям Bloovo укрепит свое присутствие на рынке, увеличит команду и захватит большую долю на рынке.

По словам генерального директора Bloovo и основателя Ахмада Хамиса, целью компании является рост в зоне MENA в течение следующих 18 месяцев, а затем продвижение на международные рынки и поиск инвесторов из Азии, Европы и США.




Перевод специально для mmgp.ru
forfor вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интеллектуальная рекрутинговая платформа Workey привлекла $8 млн инвестиций CashToday Горячие новости 0 07.06.2017 03:48
Рекрутинговая платформа Tydy привлекла в своё развитие $275 тыс. от бизнес-ангелов OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.03.2017 15:16
Алгоритмическая торговая платформа Feedvisor привлекла $20 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.01.2017 22:58
Китайская образовательная онлайн платформа VIPKID привлекла $100 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 25.11.2016 20:28
Образовательная онлайн-платформа Prometheus привлекла 515 тыс. грн. bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 30.07.2016 18:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар DimOnOID
Нужен человек с moneybookers :)
От DimOnOID в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар spawnua
Участвуете ли Вы в лотереях?
От spawnua в разделе «Курилка»
Аватар hyipview
fixearn - fixearn.com
От hyipview в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Система ставок betlinepro
От Andrew Malovik в разделе «Системы и стратегии»
Аватар Саша Чакки
Украине на содержание контрактной армии требуется более $4,6 млрд в год
От Саша Чакки в разделе «Политика и экономика»
Аватар bizneser
BNP Paribas планирует провести IPO дочернего банка на Гавайях
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
413,202
Тем
473,891
Сообщений
11,738,425

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube