Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,202 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

IQ Option CPA | Новости!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Уважаемый гость, Голосуй за лучшего брокера бинарных опционов в рейтинге "Звезды mmgp.ru"!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:07
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
IQ Option CPA | Новости!
Отличные новости!

Мы выпустили полноценную систему верификации пользователей. Как вы уже знаете, наша выплата за конверсию может в 13 раз превышать минимальную сумму депозита на платформе. Вы можете получить до 130$ за пользователя, который внесет депозит из таких регулируемых стран как DE, LU, SE, GB, NO или из таких не регулируемых стран как HK, SA, SG, CH. Для того, чтобы вычислять мошенников, мы разработали собственную систему проверки пользователей.

Таблица CPA выплат: https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1840927523

Поскольку мы предоставляем финансовые услуги, мы обязаны отмечать каждое действие, которое пользователь совершает на платформе. Основываясь на результатах анализа поведения 15 млн пользователей, мы разработали систему подсчета баллов, которая позволяет нам понять, является ли пользователь мотивированным.
Балловая система - это простой список действий. Когда юзер пользуется нашей платформой - торгует, вносит депозит, смотрит видео, тренируется, переписывается, присылает документы и т.д. - мы получаем сигналы о каждом его действии. Эти действия объединены в группы, за каждой из которых закреплено определенное число баллов. Когда пользователь набирает достаточное количество баллов, конверсия автоматически подтверждается нашим микросервисом. Если пользователь недостаточно активен (например, внес минимальный депозит, совершил 3 сделки и не проявил никакой другой активности), мы подтверждаем конверсию, но выплата происходит по рейтам мотивированного оффера для того, чтобы избежать конфликтов с нашими партнерами.
Iq Option CPA вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Option Investing LIMITED - option-inv.com Vovan356 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 248 01.10.2016 21:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TenDemon
Цены на бензин в России в 2017 году будут выше инфляции
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Чистая прибыль ExxonMobil упала в 2 раза
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Olkibmonitor
Amvio - amvio.com
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Maxifreedom - www.maxifreedom.com
От Vitaliy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Zenit
Турнир №3. Турнирная таблица.
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт widowAnt:10159 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
413,202
Тем
473,891
Сообщений
11,738,426

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube