IQ Option CPA | Новости!

Отличные новости!
Мы выпустили полноценную систему верификации пользователей. Как вы уже знаете, наша выплата за конверсию может в 13 раз превышать минимальную сумму депозита на платформе. Вы можете получить до 130$ за пользователя, который внесет депозит из таких регулируемых стран как DE, LU, SE, GB, NO или из таких не регулируемых стран как HK, SA, SG, CH. Для того, чтобы вычислять мошенников, мы разработали собственную систему проверки пользователей.
Таблица CPA выплат: https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1840927523
Поскольку мы предоставляем финансовые услуги, мы обязаны отмечать каждое действие, которое пользователь совершает на платформе. Основываясь на результатах анализа поведения 15 млн пользователей, мы разработали систему подсчета баллов, которая позволяет нам понять, является ли пользователь мотивированным.
Балловая система - это простой список действий. Когда юзер пользуется нашей платформой - торгует, вносит депозит, смотрит видео, тренируется, переписывается, присылает документы и т.д. - мы получаем сигналы о каждом его действии. Эти действия объединены в группы, за каждой из которых закреплено определенное число баллов. Когда пользователь набирает достаточное количество баллов, конверсия автоматически подтверждается нашим микросервисом. Если пользователь недостаточно активен (например, внес минимальный депозит, совершил 3 сделки и не проявил никакой другой активности), мы подтверждаем конверсию, но выплата происходит по рейтам мотивированного оффера для того, чтобы избежать конфликтов с нашими партнерами.