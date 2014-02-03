Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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orbita.group - Orbita

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 15:02
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,506
Благодарностей: 1,000
УГ: 207
КП: 0.109
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orbita.group - Orbita
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 12.06.2017





О проекте:
Сегодня миллионы людей торгуют на валютных биржах, но лишь немногие преуспевают и могут получать стабильный доход. Для трейдинга необходим опыт и знания, связанные со спецификой данной сферы, достаточное количество времени для оценки ситуаций, которые могут повлиять на курсы валют. Orbita Holdings была создана амбициозной и опытной командой трейдеров, которые знают нюансы работы на валютном рынке и как заработать на колебаниях курса. Мы занимаемся торговлей на ведущих торговых биржах и добились стабильных результатов и высокой доходности.

Сегодня наша цель - увеличить оборот торговых операций. Именно поэтому Orbita Holdings приглашает к сотрудничеству инвесторов, которые хотят добиться финансового успеха и избежать проблем, связанных с сложностями работы в сфере криптовалютной торговли.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-499 руб 1.25% в час на 96 часов (итого 120%)
500-999 руб 1.292% в час на 96 часов (итого 124%)
1000-4999 руб 1.333% в час на 96 часов (итого 128%)
5000-49999 руб 1.375% в час на 96 часов (итого 132%)
Депозит по всем планам включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect money, AdvCash, Qiwi, Яндекс деньги, Visa/Mastercard
Выплаты инстант, но на Qiwi и Visa/Mastercard ручные
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб, для Visa/Mastercard 500 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 7%-2%-1% от вклада

Контакты администрации:
Почта: support@orbita.group
Группа вк: https://vk.com/club148292686
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете orbita.group:


Обзор orbita.group - новый фаст с почасовыми выплатами! Страховка 50$

Свои отзывы о orbita.group можете оставлять в комментариях под темой.
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