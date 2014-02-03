orbita.group - Orbita

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Старт был 12.06.2017
О проекте:
Сегодня миллионы людей торгуют на валютных биржах, но лишь немногие преуспевают и могут получать стабильный доход. Для трейдинга необходим опыт и знания, связанные со спецификой данной сферы, достаточное количество времени для оценки ситуаций, которые могут повлиять на курсы валют. Orbita Holdings была создана амбициозной и опытной командой трейдеров, которые знают нюансы работы на валютном рынке и как заработать на колебаниях курса. Мы занимаемся торговлей на ведущих торговых биржах и добились стабильных результатов и высокой доходности.
Сегодня наша цель - увеличить оборот торговых операций. Именно поэтому Orbita Holdings приглашает к сотрудничеству инвесторов, которые хотят добиться финансового успеха и избежать проблем, связанных с сложностями работы в сфере криптовалютной торговли.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
100-499 руб 1.25% в час на 96 часов (итого 120%)
500-999 руб 1.292% в час на 96 часов (итого 124%)
1000-4999 руб 1.333% в час на 96 часов (итого 128%)
5000-49999 руб 1.375% в час на 96 часов (итого 132%)
Депозит по всем планам включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect money, AdvCash, Qiwi, Яндекс деньги, Visa/Mastercard
Выплаты инстант, но на Qiwi и Visa/Mastercard ручные
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб, для Visa/Mastercard 500 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 7%-2%-1% от вклада
Контакты администрации:
Почта: support@orbita.group
Группа вк: https://vk.com/club148292686
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете orbita.group:
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