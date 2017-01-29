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ZAR и его кроссы.

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"Мой путь с нуля. Мои победы спустя 4 года. С классическим трейдингом - вперед, к победе! Фигуры, фибо, вилы Эндрюса и кое-что еще" - авторский блог пользователя Анаэль 2017
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Старый Сегодня, 14:43
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.356
ZAR и его кроссы.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Есть одна очень интересная валюта, которая называется южно-африканский ранд и обозначается ZAR. Многие о ней не знают. Лично я , хоть и не первый год на рынке, узнала о ней несколько месяцев назад. Валюта эта очень волатильная, причем, не важно, с какой парой. Пройти 300 пунктов в день для нее - обычное дело. Я призываю вас понаблюдать за ней и ее кроссами. В данном случае все пары, где есть эта валюта, не важно, на первом или на втором месте, я буду называть ее кроссами.
Анаэль 2017 на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.356
Автор темы Re: ZAR и его кроссы.
Итак, первая пара, которую возьмем - американский доллар/ЗАР. На графике Н1 старшие вилы Эндрюса (розовые) направлены вверх. Однако, цена не пошла к Срединной линии вил, а направилась вниз. Пара образовала Голову и плечи. Высота фигуры 150 пунктов. На данный момент пара уже пробила линию шеи и протестировала ее с другой стороны. Цель движения 12.6776. Это уровень. Сейчас до него еще 100 пунктов.Нажмите на изображение для увеличения Название: USDZARH1.png Просмотров: 0 Размер: 46.4 Кб ID: 189083
Анаэль 2017 на форуме  
Старый Сегодня, 14:56
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 130
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.356
Автор темы Re: ZAR и его кроссы.
На паре канадец/ЗАР образовались волны Вульфа. Если кому-то больше нравится, может рассматривать клин. Цена уже вышла за трендовую линию вверх. Вилы Эндрюса так же направлены вверх.
Если брать за основу волны Вульфа, то у пары несколько целей, так как можно нарисовать аж 4 линии 1-4, которые обычно являются целевыми. Однако, так как пара очень волатильна, думаю, что ход цены будет большой.Нажмите на изображение для увеличения Название: CADZARH4.png Просмотров: 0 Размер: 51.4 Кб ID: 189084
Анаэль 2017 на форуме  
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