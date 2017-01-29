ZAR и его кроссы.

Здравствуйте, дорогие друзья!
Есть одна очень интересная валюта, которая называется южно-африканский ранд и обозначается ZAR. Многие о ней не знают. Лично я , хоть и не первый год на рынке, узнала о ней несколько месяцев назад. Валюта эта очень волатильная, причем, не важно, с какой парой. Пройти 300 пунктов в день для нее - обычное дело. Я призываю вас понаблюдать за ней и ее кроссами. В данном случае все пары, где есть эта валюта, не важно, на первом или на втором месте, я буду называть ее кроссами.
Итак, первая пара, которую возьмем - американский доллар/ЗАР. На графике Н1 старшие вилы Эндрюса (розовые) направлены вверх. Однако, цена не пошла к Срединной линии вил, а направилась вниз. Пара образовала Голову и плечи. Высота фигуры 150 пунктов. На данный момент пара уже пробила линию шеи и протестировала ее с другой стороны. Цель движения 12.6776. Это уровень. Сейчас до него еще 100 пунктов.
На паре канадец/ЗАР образовались волны Вульфа. Если кому-то больше нравится, может рассматривать клин. Цена уже вышла за трендовую линию вверх. Вилы Эндрюса так же направлены вверх.
Если брать за основу волны Вульфа, то у пары несколько целей, так как можно нарисовать аж 4 линии 1-4, которые обычно являются целевыми. Однако, так как пара очень волатильна, думаю, что ход цены будет большой.