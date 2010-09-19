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Проект Bancor привлек $147 млн для создания смарт-токенов

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Проект Bancor привлек $147 млн для создания смарт-токенов


По данным веб-сайта Bancor, в понедельник токен-проект Bancor собрал около 147 миллионов долларов при первоначальном выпуске монет, что делает его второй по величине успешной кампанией по сбору средств в блокчейн-индустрии.

Bancor позволяет создавать так называемые «умные» токены, которые могут удерживать один или несколько токенов, или цифровых валют в резерве. Он также позволяет любой стороне мгновенно приобретать или ликвидировать их напрямую через смарт-контракты без какого-либо контрагента и не полагаясь на биржи.

Смарт-контракты позволяют автоматически осуществлять различные транзакции.

На веб-сайте Bancor говорится, что в результате размещения было выпущено 396 720 эфириумов – цифровой валюты для сети Ethereum. По данным Etherscan, суммарный объем эфириумов торговался по цене $369,62, что отображает актуальную информацию о блокчейне Ethereum.



За последние два года стартапы в сфере блокчейна или распределенного регистрового пространства активно создают цифровые токены и цифровые валюты и продают их общественности для привлечения капитала. Это тенденция потенциально может разрушить венчурные фирмы, которые традиционно являлись основными спонсорами для начинающих проектов.

В мае 2016 года крупнейшей платформой по сбору средств в рамках продажи токенов стала DAO. DAO была разработана как децентрализованная краудфандинговая модель, в которую каждый мог бы вносить токены, чтобы стать участником голосования и одним из акционеров этой организации.

Как указано на сайте Bancor, 50 процентов токенов будут отданы инвесторам, участвовавшим в сборе средств, 20 процентов направят на налаживание партнерских связей, общественные гранты и публичные выплаты, еще 20 процентов пойдут на долгосрочный операционный бюджет проекта Bancor и 10 процентов предоставят учредителям, членам команды, советникам и ранним инвесторам.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/13/d...y-147-million/

https://text.ru/antiplagiat/593fbd5a53a42
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