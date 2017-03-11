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Аналитика по уровням Мюррея. SILVER. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 14:14
#1
Форекс-блогер
 
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Аналитика по уровням Мюррея. SILVER. Графики H1, H4.
На серебро обратил внимание только в последнее время, как-то я пропустил этот очень интересный инструмент с такими шикарными трендами, которые пожалуй мало где есть. Причем они настолько равномерные порой бывают, без всяких ненужных шпилек, что не включить его в список анализируемых инструментов нельзя.
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Старый Сегодня, 14:22
#2
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
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Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. SILVER. Графики H1, H4.
Начинаем как обычно с Н4. Здесь после уверенного снижения практически без откатов с района уровня 7/8 (17.77) цена достигла уровня 2/8 (16.80). При этом STD1 поменял цвет, а STH4 продолжает стремительно снижаться, не давая шансы на какой-либо горизонтальный участок. Учитывая это и то, что уровень 2/8 не представлял из себя серьезного уровня, ожидаю снижения к уровню 1/8 (16.60), вследствие которого как раз отработается паттерн 7/8 - 1/8.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: SILVERH4.png Просмотров: 0 Размер: 33.7 Кб ID: 189080  
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Старый Сегодня, 14:30
#3
Форекс-блогер
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 585
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Записей в FX-блоге: 347
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Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. SILVER. Графики H1, H4.
На Н1 цена подошла прям к уровню -2/8 (16.80) и на грани его пробоя, вследствие которого уровни перестроятся. Все пока идет к этому сценарию, в частности, нисходящий тренд не дает шанса хотя бы на слабый откат, причем даже не пробивается STH1 уже достаточно долго, что само по себе редкость. К тому же, оба CT смотрят вниз. Цели пока не ясны, учитывая, что уровни перестроятся, но ориентировочно первой целью станет расстояние в один уровень, то есть 16.60.
Миниатюры
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