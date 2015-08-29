WiseDeposit - WiseDeposit.com. Рефбек!!!

Приветствую Вас, друзья!
Предлагаю рефбек 80% с каждого вклада по проекту WiseDeposit -
аналогу по маркетингу широко известной Суперкопилки.
Условия предоставления рефбека:
1. Регистрация по моей реферальной ссылке - WiseDeposit
2. После регистрации можете уточнить мой ли Вы реферал (мой ник в проекте - puhplay) и при необходимости проконсультироваться.
3. Обязательно после создания вклада отписываете его здесь, в ветке!
4. После оплаты депозитов, выплачиваю на Ваш электронный кошелек рефбек,
не позднее 48 часов.
5. После получения рефбека отписываетесь в ветке.
Профита нам , друзья!