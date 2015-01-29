Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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my-zoopark.ru - MY-ZOOPARK

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:52
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,387
Благодарностей: 110
УГ: 6
КП: 0.049
my-zoopark.ru - MY-ZOOPARK

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 13.06.2017




Об игре:

В магазине Вы можете купить животных, всего их шесть. На каждое животное приходят посмотреть определенное количество людей в Ваш зоопарк. Чем больше у Вас зверей, тем больше прибыли Вы получаете.


В разделе "Мой зоопарк" вы можете наблюдать за накоплением прибыли с купленных вами зверей, снять можно минимум 1 копейку.
Животные покупаются раз и навсегда, они не стареют и не умирают со временем! А приносят деньги всегда! 24 часа в сутки и 365 дней в году, без вашего участия! Заходите в игру в любое удобное для вас время и собирайте Ваш доход!

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Приятным бонусом является то, что каждому новому игроку даётся бонус при регистрации - это 15 рублей.


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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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