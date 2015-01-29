my-zoopark.ru - MY-ZOOPARK

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 13.06.2017
В магазине Вы можете купить животных, всего их шесть. На каждое животное приходят посмотреть определенное количество людей в Ваш зоопарк. Чем больше у Вас зверей, тем больше прибыли Вы получаете.
В разделе "Мой зоопарк" вы можете наблюдать за накоплением прибыли с купленных вами зверей, снять можно минимум 1 копейку.
Животные покупаются раз и навсегда, они не стареют и не умирают со временем! А приносят деньги всегда! 24 часа в сутки и 365 дней в году, без вашего участия! Заходите в игру в любое удобное для вас время и собирайте Ваш доход!
Бонусы:
Приятным бонусом является то, что каждому новому игроку даётся бонус при регистрации - это 15 рублей.
Реферальная программа:
Приглашайте своих друзей и знакомых, и получайте 10% от всех их пополнений сразу на свой счет для вывода.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: