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Компания SnappCar, предлагающая аренду автомобилей P2P, привлекла €10 млн

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Компания SnappCar, предлагающая аренду автомобилей P2P, привлекла €10 млн

Europcar Group, европейский лидер в сфере проката автомобилей, объявил сегодня об инвестиционных капиталовложениях в SnappCar. Новый капитал позволит SnappCar выйти на следующий этап развития в Европе. Благодаря этим инвестициям Europcar присоединяется к консорциуму существующих акционеров AutoBinck Group и Danish Startup Studio Founders. Общая сумма инвестиционного раунда составляет 10 миллионов евро.

SnappCar была основана в 2011 году, имеет штаб-квартиру в Утрехте, а также офисы в Стокгольме и Копенгагене. Цель компании - сократить количество личных автомобилей до 5 миллионов к 2022 году.

Три инвестора теперь объединяют свои силы с общей целью помочь SnappCar расшириться в Европе и далее совершенствовать и внедрять инновационные возможности использования платформы и услуг, например, внедряя "бесключевые технологии", позволяя открывать автомобиль через приложение SnappCar.

Голландский стартап SnappCar является второй по величине международной платформой по обмену автомобилями P2P в Европе, в которой более 250 000 клиентов пользуются более, чем 30 000 автомобилями. Сегодня SnappCar доступен в Нидерландах, Дании и Швеции и имеет намерение выйти на новые рынки.

В среднем автомобиль простаивает в течение 23 часов в день. SnappCar считает, что это неэффективное использование и предлагает делать обмен автомобилями peer2peer.

Виктор ван Тол, соучредитель и главный исполнительный директор SnappCar, пояснил: "Мы приветствуем Europcar как акционера и нашего партнера на пути к покорению Европы. Вместе мы сможем значительно увеличить влияние SnappCar в Европе и в то же время продолжать совершенствовать и внедрять инновации в нашу платформу."


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