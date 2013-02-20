Внимание вкладчики: Еще один украинский банк уходит с рынка

Еще один украинский банк уходит с рынка.
Публичное акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Новый» планирует рассмотреть прекращение своей банковской деятельности на общем внеочередном собрании акционеров.
Публичное акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Новый» попало в список финансовых организаций Национального банка Украины, как рискованное предприятие и планирует прекратить свою деятельность.
Данная информация размещена на официальном ресурсе банка. Публичное акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Новый» объявило о проведении внеочередного собрания акционеров, которое назначено на 26 число текущего месяца.
На повестку дня вынесено обсуждение вопроса о прекращении банковской деятельности и создание рабочих групп по этому вопросу.
Важно отметить, что заканчивая свою банковскую деятельность, финансовая организация не имеет в планах заканчивать работу на фондовом рынке.
По материалам: http://psm7.com/news/odin-iz-ukrains...t-s-rynka.html