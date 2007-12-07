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Счет SuperGari:3432175 (Share4You)

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#1
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Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,867
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Записей в блоге: 21
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Счет SuperGari:3432175 (Share4You)
  1. Название счета: SuperGari - 3432175 [Share4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 15.05.2017
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 46%
      610 USD
    • Минимальный депозит для участия: 7 USD
    • Тип счета: Cent
    • Рекомендуемый депозит: 610 USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели:
      • Сред. нед. прирост: 29.1%
      • Прибыльные сделки: B]64.36%[/B]
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: 8$ за лот

  5. Манименеджмент: уровень риска - высокий

  6. Торговая стратегия:
    Торговля ведётся только USD/JPY иногда GBP/USD

  7. Контактная информация: Связь: https://www.share4you.com/ru/master/3432175/Classic2/

  8. Другие счета трейдера:

  9. Вклад:


    Результаты
    • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 209,14%
    • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 50,43%
__________________

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