| Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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Сегодня, 13:36
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,867
Благодарностей: 6,298
УГ: 1
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Счет SuperGari:3432175 (Share4You)
- Название счета: SuperGari - 3432175 [Share4You]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 15.05.2017
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 46%
610 USD
- Минимальный депозит для участия: 7 USD
- Тип счета: Cent
- Рекомендуемый депозит: 610 USD
- Показатели сделок:
- Средние показатели:
- Сред. нед. прирост: 29.1%
- Прибыльные сделки: B]64.36%[/B]
- Максимальная прибыльная сделка: -
- Максимальная убыточная сделка: -
- Вознаграждение управляющего: 8$ за лот
- Манименеджмент: уровень риска - высокий
- Торговая стратегия:
Торговля ведётся только USD/JPY иногда GBP/USD
- Контактная информация: Связь: https://www.share4you.com/ru/master/3432175/Classic2/
- Другие счета трейдера:
- Вклад:
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 209,14%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 50,43%
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Сегодня, 13:36
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