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Реализация до 50% долей бизнеса в Риге или долгосрочный займ под залог имущества фирм

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Старый Сегодня, 13:21
#1
Интересующийся
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: Rīga
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.08.2015
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Реализация до 50% долей бизнеса в Риге или долгосрочный займ под залог имущества фирм
Всем доброго времени суток!

Я создатель компании, занимающейся квеструмами в городе Рига (SIA Questroom, Reg.Nr. 40203052454, Daugavpils iela 70, LV-1003). У компании в аренде одно помещение размерами чуть более 100 кв.м. В помещении находятся два квеста, администраторская, туалет, а так же одна комната, значение которой полностью на данный момент зависит от инвестиций (возможно будет рекреационная зона или комната праздников, или можно переарендовывать). Компании принадлежит бренд breakoutlv, который фигурирует во всех социальных сетях как хэштег #breakoutlv, а так же домен breakout.lv и различные графические промо-материалы. На данный момент фирма нуждается в дополнительном капитале для выполнения следующих задач: 1) завершение работ по созданию конечного продукта, 2) увеличение оборотных средств.

На данный момент реализовано:

• Созданы: фирма, счёт, пакет бухгалтерии - все законные основания для функционирования фирмы есть
• Арендована виртуальная машина и домен для сайта, а так же готова его вёрстка, подготовлены все аккаунты в социальных сетях и план их использования
• Написан сценарий для квеста 1, разработан и реализован план по разворачиванию сценария, полностью сделан ремонт в помещении квеста 1, установлено и настроено оборудование
• Полностью сделан ремонт во входной зоне – зоне ожидания, коридоре и туалете, полностью сделан ремонт в администраторском кабинете и проведена вся проводка, сделан весь "грязный" ремонт в помещении квеста 2
• Разработаны абсолютно все графические макеты и готов брендбук

На данный момент не реализовано:

• Нужно «обкатать» квест 1 на тестовой аудитории
• Реализация квеста 2 находится примерно на уровне 75%
• Не закуплено оборудование квеста 2
• В помещении не хватает мелочей вроде огнетушителя, бойлера, и прочего

Сейчас проводим "обкатку" квеста 1. Запуск официальный на этой неделе. В течение 2-3 дней будет полностью запущен сайт и аккаунты в соц.сетях. Запуск квеста 2 пока что зависит от финансирования, в целом только от него и зависит, всё для него готово, остатки ремонта (повесить потолок) и установка оборудования даже в самом худшем случае займут максимум пару недель.

Что касается бизнес-модели, мной был взят опыт развития российских франшиз (в РФ данный бизнес продвинулся куда дальше, чем в ЛР, в Риге квесты пока что на шаг позади относительно, например, Москвы). Была проведена выборка длиной в месяц относительно оценки людского спроса в Риге для рассчёта среднего заработка. В Риге один квест может в среднем в месяц зарабатывать 2500 евро (без учёта затрат), два квеста соответственно в два раза больше при одинаковых затратах на всё (аренда, коммунальные платежи, зарплата - все траты проводятся единожды). И это я называю не топовые показатели, а именно те, к которым можно и нужно стремиться, исходя из реалий и возможностей конкуренции.

Сейчас бизнес с учётом всех затрат стоит чуть менее 14000 евро. Я готов рассмотреть два варианта: 1) инвестирование размером до 50% в расширение данного бизнеса, 2) взятие займа под залог имущества фирмы для увеличения оборотных средств. Первый вариант подразумевает простую математику: сколько процентов от всей стоимости бизнеса составляет вклад, столько процентов от чистой прибыли ежемесячно получает инвестор. Управление бизнесом можно как целиком оставить мне и получать дивиденды, так и разделить со мной советом или делами, можем рассмотреть различные варианты. Юридически разделение долей узаконить возможно, бухгалтерия вся доступна в электронном виде (от налогов бегать здесь не очень выгодно и довольно рискованно). Второй вариант подразумевает суммы не более 3000 евро под залог имущества, я могу рассмотреть и большие суммы, но обеспечить залог могу лишь на указанную сумму. Срок займа - не менее 6 месяцев. Так же готов пойти на любые узаконивающие процедуры для спокойствия кредитора.

Стоит лишь добавить, что квеструмы в целом окупаются до 6 месяцев.
Вопросы и предложения жду как здесь, так и в телеграме (+79645296796) или вконтакте (/kseline).

P.S. предложение актуально будет в течение какого-то времени, все обновления к посту и продвижения в бизнесе буду писать в комментариях.
kseline на форуме  
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