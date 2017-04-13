Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,179 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Финансовая группа Solvena - мошенники!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2017
Сообщений: 70
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.000
Финансовая группа Solvena - мошенники!
Печальная история инвестирования в финансовую группу Solvena:

Изначально я зарегистрировал аккаунт № 1 (их будет два, так что буду из называть № 1 и № 2).
Под аккаунтом № 1 я никаких действий не совершал.

Затем, найдя на форуме предложение по рефбеку от xaza (ссылку на тему вставить не могу)- я зарегистрировал аккаунт № 2 , пополнил баланс на 240$ и открыл месячный депозит.

Аккаунты 1 и 2 абсолютно никак не связаны между собой (зарегены по разным реф ссылкам)

По окончании действия депозита я создал заявку на вывод ( пополнял с ADVcash, вывод через PM). На пятый день ожидания мне приходит сообщение, что моя заявка на вывод отклонена, потому что метод ввода отличается от метода вывода. После звонка в Питер администратор сообщил мне, что у них новые правила верификации, и что мне необходимо выслать скан паспорта. Окей, высылаю скан паспорта. И 8 июня получаю следующее письмо и бан обоих аккаунтов в придачу:

Цитата:
По результатам проверки вашего аккаунта службой безопасности вам отказано в дальнейшем обслуживании на основании пункта 4.2.8. Договора оферты (создание множественных аккаунтов).

Процедура возврата внесенных средств (за вычетом банковских комиссий и полученных ранее выплат) следующая: вам будет направлен в электронном виде акт сверки. Сверка будет проведена по всем принадлежащим вам аккаунтам. Вы должны будете выразить свое согласие или несогласие со сверкой. После получения согласия акт сверки направляется на указанный в аккаунте почтовый адрес заказным письмом с уведомлением о вручении в 2 экземплярах. Вместе с актом будет приложено подготовленное заявление с запросом на возврат средств с указанием банковских реквизитов. Владелец счета, владелец аккаунта и подписант заявления и акта сверки должны совпадать.

Подписанный акт сверки и заявление вы должны будете прислать на наш почтовый адрес. В течение 30 дней с момента получения подписанного акта сверки и заявления денежные средства будут перечислены на банковский счет, имя владельца которого должно совпадать с именем владельца учетной записи на нашем сайте.
Я в письменной и устной форме потребовал разобраться с необоснованным баном аккаунта, фактически никаких мошеннических действий в отношении Solvena я не совершил.

В общем сложности было написано уже 4-5 писем и совершено несколько звонков, на письма ответа нет, администратор отмазывается, что она вообще ничего не знает и этими вопросами занимается служба безопасности, которая со мной свяжется в туманном будущем.

Я собираюсь составить пару жалоб, в роспотребнадзор и прокуратуру, может быть повезет и их чпокнут.

Со своими деньгами в принципе я уже попрощался и рекомендую всем, кто это читает : НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ В SOLVENA, ЭТО МОШЕННИКИ, ВЫПЛАТ НЕТ!

Скрины из ЛК приложить к сожалению не могу, так как оба аккаунта заблокированы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_23.jpg Просмотров: 0 Размер: 76.2 Кб ID: 189072   Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_4.jpg Просмотров: 0 Размер: 22.1 Кб ID: 189073  
Последний раз редактировалось prooozzz; Сегодня в 13:25.
prooozzz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Andrey-Bank-A
ПАММ-счет BANK-A: 5379757 (InstaForex)
От Andrey-Bank-A в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар laska2006
Vip-fx - vip-fx.biz
От laska2006 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Директ или Гугл - Сфокусируйтесь на одном...
От trafik1 в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
Моя стратегия торговли! Добро пожаловать!
От tenorkmv в разделе «Торговые стратегии»
Аватар bakster
VipForexTrade - vipforextrade.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mixpepper22
Almitrade - almitrade.com
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,179
Тем
473,860
Сообщений
11,737,733

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube