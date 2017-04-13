Финансовая группа Solvena - мошенники!

Печальная история инвестирования в финансовую группу Solvena:
Изначально я зарегистрировал аккаунт № 1 (их будет два, так что буду из называть № 1 и № 2).
Под аккаунтом № 1 я никаких действий не совершал.
Затем, найдя на форуме предложение по рефбеку от xaza (ссылку на тему вставить не могу)- я зарегистрировал аккаунт № 2 , пополнил баланс на 240$ и открыл месячный депозит.
Аккаунты 1 и 2 абсолютно никак не связаны между собой (зарегены по разным реф ссылкам)
По окончании действия депозита я создал заявку на вывод ( пополнял с ADVcash, вывод через PM). На пятый день ожидания мне приходит сообщение, что моя заявка на вывод отклонена, потому что метод ввода отличается от метода вывода. После звонка в Питер администратор сообщил мне, что у них новые правила верификации, и что мне необходимо выслать скан паспорта. Окей, высылаю скан паспорта. И 8 июня получаю следующее письмо и бан обоих аккаунтов в придачу:
Цитата:
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По результатам проверки вашего аккаунта службой безопасности вам отказано в дальнейшем обслуживании на основании пункта 4.2.8. Договора оферты (создание множественных аккаунтов).
Процедура возврата внесенных средств (за вычетом банковских комиссий и полученных ранее выплат) следующая: вам будет направлен в электронном виде акт сверки. Сверка будет проведена по всем принадлежащим вам аккаунтам. Вы должны будете выразить свое согласие или несогласие со сверкой. После получения согласия акт сверки направляется на указанный в аккаунте почтовый адрес заказным письмом с уведомлением о вручении в 2 экземплярах. Вместе с актом будет приложено подготовленное заявление с запросом на возврат средств с указанием банковских реквизитов. Владелец счета, владелец аккаунта и подписант заявления и акта сверки должны совпадать.
Подписанный акт сверки и заявление вы должны будете прислать на наш почтовый адрес. В течение 30 дней с момента получения подписанного акта сверки и заявления денежные средства будут перечислены на банковский счет, имя владельца которого должно совпадать с именем владельца учетной записи на нашем сайте.
Я в письменной и устной форме потребовал разобраться с необоснованным баном аккаунта, фактически никаких мошеннических действий в отношении Solvena я не совершил.
В общем сложности было написано уже 4-5 писем и совершено несколько звонков, на письма ответа нет, администратор отмазывается, что она вообще ничего не знает и этими вопросами занимается служба безопасности, которая со мной свяжется в туманном будущем.
Я собираюсь составить пару жалоб, в роспотребнадзор и прокуратуру, может быть повезет и их чпокнут.
Со своими деньгами в принципе я уже попрощался и рекомендую всем, кто это читает : НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ В SOLVENA, ЭТО МОШЕННИКИ, ВЫПЛАТ НЕТ!
Скрины из ЛК приложить к сожалению не могу, так как оба аккаунта заблокированы