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Немного о многом )

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Старый Сегодня, 13:16
#1
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Инвестирую в: Другое
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Немного о многом )
Сегодня один из самых счастливых дней моей жизни

Наконец я нашел себе будущую жену. Уже месяц как вместе.

Ну как все знаете - 1-ый месяц это один из важных дат для каждой дамы и я решил свою будущую жену порадовать подарком.

Теперь о главном.

Мой лучший подарок который я сделал в своей жизни кому-то, а именно, то во что вложил свое сердце. Не денежный эквивалент имел ввиду, так как деньгами и дороже подарки дарил

Прошу заценить https://www.wildberries.ru/catalog/3...x?targetUrl=GP

Пока подарок не дал. Ночью как только исполниться ровно месяц.

Хочу узнать мнения. А именно мнения женского пола нашего любимого форума
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:36
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