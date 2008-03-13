Немного о многом )

Сегодня один из самых счастливых дней моей жизни
Наконец я нашел себе будущую жену. Уже месяц как вместе.
Ну как все знаете - 1-ый месяц это один из важных дат для каждой дамы и я решил свою будущую жену порадовать подарком.
Теперь о главном.
Мой лучший подарок который я сделал в своей жизни кому-то, а именно, то во что вложил свое сердце. Не денежный эквивалент имел ввиду, так как деньгами и дороже подарки дарил
Прошу заценить https://www.wildberries.ru/catalog/3...x?targetUrl=GP
Пока подарок не дал. Ночью
как только исполниться ровно месяц.
Хочу узнать мнения. А именно мнения женского пола нашего любимого форума