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Synergytraffic - Synergytraffic.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 12:59
#1
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
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Synergytraffic - Synergytraffic.com
Я не админ, тема создана для ознакомления и не имеет призыв к действиям.

Друзья, здравствуйте!

Представляю на мой взгляд интересный проект Synergytraffic, чем-то похожий на траффик муссон, кто такой помнит.



Суть проекта очень проста - есть рекламодатели, раскручивающие свои проекты и есть участники, желающие заработать от части денег, вложенных на рекламу.

После простой регистрации (где нужна придумать свой пин и указать год рождения) вы попадаете на страницу, где необходимо подождать когда стрелка таймера докрутит до 100, это быстро и выглядит следующим образом



после чего выбираете и подтверждаете капчу



выбрав картинку и нажав кнопку, даже если не пападете с первого раза, можно нажимать два и три, после удачной попытки жмите следующую кнопку



и окажитесь в аккаунте!

Там справа сразу в настройках выберете русский язык



для удобства

ЕСТЬ ХАЛЯВА В ПРОЕКТЕ)))

После регистрации сразу доступны сайты для заработка, в разделе зарабатывать



Жмите туда и серфте, смысл такой же ка ки при заходе на сайт, дождаться колёсика и подтвердить капчу.

В разделе зарабатывать - видео, есть платные видео на просмотр.

В разделе лайки - платные лайки на фейсбуке

Кто не хочет заморачиваться с бесплатностью, доступны на данный момент 4 вида пакета:

1. Стоимость 0.0033 битка - прибыль 5% за 12 дней
2. Стоимость 0.0066 битка - прибыль 10% за 12 дней
3. Стоимость 0.025 битка -прибыль 20% за 12 дней
4. Стоимость 0.05 битка - прибыль 20% за 12 дней

На каждый пакет дается возможность рекламы своих ссылок плюс 12 платных ссылок

Как купить пакет?

Заходите в раздел деньги - перевести, выбираете биток



отправляете на биткоин кошелек проекта

После в разделе Synergy Sharing выбираете пункт - Synergy Pakts и тот пакет, который хотите (можно покупать несколько)



стрелочками указал последовательность, после выдаст такую надпись



После этого только откликайте 12 платных ссылок, начисления по ним будут НАЗАВТРА


Мой личный вклад (пишу последний, свежий, так как уже купил до этого 3 пакета, это на четвертый)

ОТПРАВЛЕНО
June 13 @ 11:29 AM
Кому:
3Qfj2Lcy16KioERJSN4pUbgnjWqP7tYHbA
От:
dimkao
Добавить описание
pending￼
0.00418798 BTC

Посмотреть купленные пакеты можно на главной странице вашего аккаунта, опустившись немного вниз



как вы видите у меня куплена два пакета по 0.0033 и два пакета по 0.0066

ОЗНАКОМИТЬСЯ И ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Партнёрка есть, вроде 100% с заработка рефа за клики, по пакетам вроде 10%, нужно еще уточнять на практике))

Всем успехов и профита!!

P.S. Да, вывод из проекта мгновенный, сам пока не проверял, но вышестоящие выводили.
P.P.S. Проект технически не прост, буду рад помочь своим партнёрам с тонкостями процесса
__________________
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Последний раз редактировалось dimkaoinvest; Сегодня в 13:26.
dimkaoinvest на форуме  
Старый Сегодня, 13:04
#2
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 1,895
Благодарностей: 495
УГ: 52
КП: 0.007
Re: Synergytraffic - Synergytraffic.com
Цитата:
Сообщение от dimkaoinvest Посмотреть сообщение
заработать от части денег
От какой части?)
__________________
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Я играю здесь и здесь
Marina Kurbatova на форуме  
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moskva (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:06
#3
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,267
Благодарностей: 2,924
УГ: 17
КП: 0.462
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Synergytraffic - Synergytraffic.com
Цитата:
Сообщение от Marina Kurbatova... Посмотреть сообщение
От какой части?)
Это лучше у админа уточнить)) Образно как я понимаю рубль вкладывается на рекламу, 70 копеек идет на оплату всех кликов а остальные на содержание проекта, ну а сами пропорции сколько куда это только админ знает
__________________
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Старый Сегодня, 13:07
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,651
Благодарностей: 6,599
УГ: 13
КП: 0.190
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Re: Synergytraffic - Synergytraffic.com
Цитата:
Сообщение от Marina Kurbatova... Посмотреть сообщение
От какой части?)
Вот как хорошо когда начинается день с улыбки
__________________
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Старый Сегодня, 13:15
#5
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,267
Благодарностей: 2,924
УГ: 17
КП: 0.462
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Автор темы Re: Synergytraffic - Synergytraffic.com
Вот так работает раздел просмотр платных видео:



звук сразу убирайте в ролике чтобы не мешал, приятно, что видео просматривается даже если перешел на другую вкладку в браузере
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dimkaoinvest на форуме  
Старый Сегодня, 13:17
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,651
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Re: Synergytraffic - Synergytraffic.com
Там сайт типо матрицы что ли
ЗЫ я про фильм
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 13:19
#7
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,267
Благодарностей: 2,924
УГ: 17
КП: 0.462
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Synergytraffic - Synergytraffic.com
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Там сайт типо матрицы что ли
ЗЫ я про фильм
Значит это будет первая матрица, которая на пассиве платит деньги

Пусть даже через фильм))

добавлено через 14 минут
В системе есть апргейд, находится в ряду сверху, показал на картинке



улучшающий условия заработка, апргейд делается на ближайший месяц

Возможности рекламы по пакетам своих ресурсов указал здесь:

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Последний раз редактировалось dimkaoinvest; Сегодня в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
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