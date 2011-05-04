dimkaoinvest Топ Мастер

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время! Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 04.05.2011 Сообщений: 5,267 Благодарностей: 2,924 УГ: 17 КП: 0.462 подарки награды

Synergytraffic - Synergytraffic.com Я не админ, тема создана для ознакомления и не имеет призыв к действиям.

Друзья, здравствуйте!



Представляю на мой взгляд интересный проект Synergytraffic , чем-то похожий на траффик муссон, кто такой помнит.







Суть проекта очень проста - есть рекламодатели, раскручивающие свои проекты и есть участники, желающие заработать от части денег, вложенных на рекламу.



После простой регистрации (где нужна придумать свой пин и указать год рождения) вы попадаете на страницу, где необходимо подождать когда стрелка таймера докрутит до 100, это быстро и выглядит следующим образом







после чего выбираете и подтверждаете капчу







выбрав картинку и нажав кнопку, даже если не пападете с первого раза, можно нажимать два и три, после удачной попытки жмите следующую кнопку







и окажитесь в аккаунте!



Там справа сразу в настройках выберете русский язык







для удобства



ЕСТЬ ХАЛЯВА В ПРОЕКТЕ)))



После регистрации сразу доступны сайты для заработка, в разделе зарабатывать







Жмите туда и серфте, смысл такой же ка ки при заходе на сайт, дождаться колёсика и подтвердить капчу.



В разделе зарабатывать - видео, есть платные видео на просмотр.



В разделе лайки - платные лайки на фейсбуке



Кто не хочет заморачиваться с бесплатностью, доступны на данный момент 4 вида пакета:



1 . Стоимость 0.0033 битка - прибыль 5% за 12 дней

2 . Стоимость 0.0066 битка - прибыль 10% за 12 дней

3 . Стоимость 0.025 битка -прибыль 20% за 12 дней

4 . Стоимость 0.05 битка - прибыль 20% за 12 дней



На каждый пакет дается возможность рекламы своих ссылок плюс 12 платных ссылок



Как купить пакет?



Заходите в раздел деньги - перевести, выбираете биток







отправляете на биткоин кошелек проекта



После в разделе Synergy Sharing выбираете пункт - Synergy Pakts и тот пакет, который хотите (можно покупать несколько)







стрелочками указал последовательность, после выдаст такую надпись







После этого только откликайте 12 платных ссылок, начисления по ним будут НАЗАВТРА





Мой личный вклад (пишу последний, свежий, так как уже купил до этого 3 пакета, это на четвертый)



ОТПРАВЛЕНО

June 13 @ 11:29 AM

Кому:

3Qfj2Lcy16KioERJSN4pUbgnjWqP7tYHbA

От:

dimkao

Добавить описание

pending￼

0.00418798 BTC



Посмотреть купленные пакеты можно на главной странице вашего аккаунта, опустившись немного вниз







как вы видите у меня куплена два пакета по 0.0033 и два пакета по 0.0066



ОЗНАКОМИТЬСЯ И ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Партнёрка есть, вроде 100% с заработка рефа за клики, по пакетам вроде 10%, нужно еще уточнять на практике))



Всем успехов и профита!!



P.S. Да, вывод из проекта мгновенный, сам пока не проверял, но вышестоящие выводили.

P.P.S. Проект технически не прост, буду рад помочь своим партнёрам с тонкостями процесса Друзья, здравствуйте!Представляю на мой взгляд интересный проект, чем-то похожий на траффик муссон, кто такой помнит.Суть проекта очень проста - есть рекламодатели, раскручивающие свои проекты и есть участники, желающие заработать от части денег, вложенных на рекламу.После простой регистрации (где нужна придумать свой пин и указать год рождения) вы попадаете на страницу, где необходимо подождать когда стрелка таймера докрутит до 100, это быстро и выглядит следующим образомпосле чего выбираете и подтверждаете капчувыбрав картинку и нажав кнопку, даже если не пападете с первого раза, можно нажимать два и три, после удачной попытки жмите следующую кнопкуи окажитесь в аккаунте!Там справа сразу в настройках выберете русский языкдля удобстваПосле регистрации сразу доступны сайты для заработка, в разделе зарабатыватьЖмите туда и серфте, смысл такой же ка ки при заходе на сайт, дождаться колёсика и подтвердить капчу.В разделе зарабатывать - видео, есть платные видео на просмотр.В разделе лайки - платные лайки на фейсбукеНа каждый пакет дается возможность рекламы своих ссылок плюс 12 платных ссылок, выбираете битокотправляете на биткоин кошелек проектаПосле в разделе Synergy Sharing выбираете пункт - Synergy Pakts и тот пакет, который хотите (можно покупать несколько)стрелочками указал последовательность, после выдаст такую надписьПосле этого только откликайте 12 платных ссылок, начисления по ним будут НАЗАВТРА(пишу последний, свежий, так как уже купил до этого 3 пакета, это на четвертый)ОТПРАВЛЕНОJune 13 @ 11:29 AMКому:3Qfj2Lcy16KioERJSN4pUbgnjWqP7tYHbAОт:dimkaoДобавить описаниеpending￼0.00418798 BTCПосмотреть купленные пакеты можно на главной странице вашего аккаунта, опустившись немного внизкак вы видите у меня куплена два пакета по 0.0033 и два пакета по 0.0066Партнёрка есть, вроде 100% с заработка рефа за клики, по пакетам вроде 10%, нужно еще уточнять на практике))Всем успехов и профита!!P.S. Да, вывод из проекта мгновенный, сам пока не проверял, но вышестоящие выводили.P.P.S. Проект технически не прост, буду рад помочь своим партнёрам с тонкостями процесса

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