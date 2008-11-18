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Ведение и продвижение блога

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Обсуждаем создание блогов/микроблогов, а также установку скинов, модов и хаков. Внимание!!! Раскрутка и оптимизация блога под поисковики обсуждается только здесь.
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Старый Сегодня, 12:26
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
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Ведение и продвижение блога


Чем отличается успешный блог от, мягко говоря, не очень успешного? Каким правилам нужно следовать в таком трудном деле, как ведение блога?

Сложности возникают в связи с особенным способом подачи информации. У многих далеко не сразу получается формулировать свои мысли путем написания текста и следовать ориентиру на диалог с читателями.
Необычным моментом является и тематика блога. Количество читателей зависит от того, насколько тема популярна среди пользователей. В сети легко найти данные по поисковым запросам.

Выбранной теме блога нужно строго следовать. Текст, не интересующий читателя, заставляет покинуть ресурс. Если тематикой блога является вооружение, то не нужно писать о фермерстве. Чтобы легче было вести блог, автору необходимо найти близкую для себя тему. Так свежие мысли будут посещать чаще. Нужно учитывать, что читатели ищут в блоге ответы на вопросы. Поэтому формулировать мысль для людей надо так, чтобы было понятно и интересно.

От негативных комментариев с оскорблениями важно избавляться. Но не стоит игнорировать комментарии по теме блога. Иногда они наталкивают автора на новые идеи. Также необходимо проявлять дружелюбие к читателям и избегать агрессии в постах.

Частая реклама тоже нежелательна. Баннеры и всплывающие окна тормозят работу ресурса или просто раздражают пользователей. Рекламы не должно быть много.

Чтобы информацию восприняли правильно, ее нужно грамотно подать, избегая ошибок. Наличие удобных списков помогает лучше понимать текст. Информацию помогут донести и иллюстрации по теме, но не стоит злоупотреблять картинками.

Многие не смогли раскрутить блог и оставили попытки. Ведь это долгий и кропотливый процесс. Для достижения результатов придется запастись терпением.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
блог, интернет, информация, раскрутка
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