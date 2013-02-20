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Mail.Ru Group инвестировала в соцсеть для поколения Z

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Mail.Ru Group инвестировала в соцсеть для поколения Z



Холдинг Mail.Ru Group осуществил инвестиции в соцсеть для "поколения Z".

Российская холдинговая компания Mail.Ru Group осуществила инвестиции в разработанную работниками Mail.Ru Group и российской компанией «Яндекс», которой принадлежит одноименный поисковик, соцсеть для поколения Z под названием Verb, что в переводе с английского - «Глагол». Эту информацию сообщает новостное агентство «Коммерсантъ», которое ссылается на автора идеи соцсети Verb Егора Ганина являющийся также и руководителем направления облачных и бизнес-сервисов компании Mail.Ru Group.

Сумма вложенных инвестиций не афишируется.

Соцсеть Verb ориентирована на пользователей так называемого "поколения Z", то есть на тех, кому от двенадцати до двадцати одного года.

Пользователи соцсети Verb могут обмениваться простейшими статусами, например «сдал экзамен», «смотрю фильм», «читаю книгу», «готовлю ужин» и прочие. Эти предложения-статусы можно дополнять картинками и гео-информацией.

Каждому пользователю соцсети за активность выдаются «бейджи», которые дают возможность возглавить рейтинг.

Разработчики соцсети планируют монетизировать ее путем предоставления площадей для рекламы.



Менеджмент и дизайн социальной сети Verb разрабатывают сотрудники Mail.Ru Group. Группа из «Яндекса» отвечает за бэкенд-разработку и тестирование.

Со слов Егора Ганина, на данный момент отсутствуют соцсети в которых можно было бы делиться без каких-либо ограничительных рамок своими повседневными действиями.

В настоящее время компании Mail.Ru Group принадлежит три соцсети - «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Егор Ганин говорит, что соцсеть Verb не конфликтует с текущей деятельностью компании. Сотрудники издания «Коммерсантъ» поясняют, что при подобных сделках сторонами подписывается соглашение, которое запрещает конкуренцию с работодателем. В самом же холдинге рассказали, что любые отношения с работниками и бизнес-партнерами имеют конфиденциальный характер и не разглашаются.

Как сообщает источник, на рынке IT компания Mail.Ru Group активно занимается поддержкой новых идей внутри команды.

Соцсеть Verb можно устанавливать на гаджеты имеющие ОС iOS или Android.

По материалам: https://rb.ru/news/mailru-verb/

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