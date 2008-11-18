В Украине лопнул очередной коммерческий банк

В администрации сделали заявление о самоликвидации
Акционерный коммерческий банк (АКБ) «Новый» прекращает свою банковскую деятельность. Об этом во вторник, 13 июня, сообщается на сайте финансового учреждения banknew.dp.ua.
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«Прекратить осуществление банковской деятельности банка «Новый» в порядке, определенном ст. 2 Закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», без прекращения после отзыва банковской лицензии деятельности в соответствии с лицензией на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами - брокерской деятельности)».
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КОНТЕКСТ
По состоянию на май 2017 года в Украине осталось 90 банков. Из 90 банков - 38 банков с иностранным капиталом и 17 - со 100%-ым иностранным капиталом. В 2016 году количество коммерческих банков уменьшилось на 21 - со 117 до 96. За апрель с рынка были выведены «Финбанк» и «Диамантбанк».
Напомним, 26 мая Окружной административный суд Киева отменил ликвидацию банка «Михайловский». В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов физическим лицам намерен выручить 3 млрд грн от продажи 45 «токсичных» банков.
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