Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,171 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Франция защищает трейдеров. Европа пока наблюдает

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:04
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,866
Благодарностей: 6,298
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Франция защищает трейдеров. Европа пока наблюдает
Должны ли другие страны заставить брокеров использовать гарантированный стоп-лосс и выполнять требования к защите от отрицательного баланса?

Трейдеры-новички зачастую интересуются, возможно ли залезть в долги и потерять больше, чем было вложено? Судя по тому, как работает кредитное плечо, это более чем возможно…

Объясним на простом примере – жилищном кредите и рынке недвижимости. Если вы покупаете дом за 1 млн долларов и заимствуете 80%, получается, что лично вы внесли 200 тыс. долларов, а остальные 800 тыс. – банк. Теперь давайте представим, что рынок терпит спад. Как, например, во Флориде в 2010 году. Теперь ваша собственность стоит дешевле. Скажем, 750 тыс. долларов.

Математика здесь достаточно проста, хотя ситуация выглядит немного странно – вы должны 800 тыс. долларов за недвижимость, которая сейчас стоит 750 тыс. Но это еще не все. Вы вложили в покупку 200 тыс. долларов, но ушли не только они. Исчезло еще 50 тыс. долларов.

Если вы продадите этот дом по рыночной стоимости за 750 тыс. долларов, вы все равно будете должны банку 50 тыс. после того, как отдадите ему все деньги, вырученные от продажи недвижимости! Практически то же самое происходило во время мирового финансового кризиса, когда цены на жилье в США резко обвалились.

Но тогда вместо продажи дома и возвращения банку части кредита, люди просто отдавали банкам ключи и уходили. Если использовать пример выше, то можно сказать, что человек, отдавший свой дом банку, терял только первоначальную инвестицию в размере 200 тыс. долларов. А банк при этом терял 50 тыс. долларов, поскольку мог продать этот дом уже за 800 тыс., а за 750 тыс. долларов. Не получая обратно свои вложенные деньги, банки терпели убытки.

Маржин колл

А теперь поговорим о маржинальной торговле, где работают те же самые принципы. Чтобы защитить себя, брокеры ввели такой элемент, как маржин колл (margin call). Если в двух словах, это ситуация, при которой баланс на счете инвестора опускается ниже минимально допустимой нормы. Это уведомления от брокера, чтобы трейдер внес дополнительную сумму для обеспечения всех открытым им позиций. Подразумевается, что трейдер не потеряет заимствованные средства.

Но не все брокеры структурируют это именно таким образом. Иногда компании вынуждают трейдера платить за убытки помимо первоначальной инвестиции. В таких случаях трейдеру предположительно нети убытки, превышающие его изначальные вложения. Если использовать наш пример с рынком жилья, трейдеру придется заплатить банку дополнительные 50 тыс. долларов.

Однако в случае с домом кредитное плечо составляет 80:20 – банк одалживает 80 долларов за каждые внесенные 20 долларов. А многие брокеры используют леверидж в размере 100:1 и выше.

Франция встает на защиту клиентов

Из-за высокого размера кредитного плеча ситуация может развернуться не самым лучшим образом, как это происходило в случае с брокерами, ведущими деятельность во Франции. В результате в январе этого года французский регулятор, Управление по финансовым рынкам Франции (AMF), ужесточил контроль за брокерами, которые позволяли своим клиентам торговать после исчерпания их первоначальных вложений без использования маржин колла, который призван защитить трейдеров от более масштабных убытков.

Так, регулятор постановил, что омпании по-прежнему смогут предлагать услуги по торговле контрактами на разницу (CFD) при условии соблюдения определенных требований. Деятельность была запрещена в следующих случаях:
  • Когда трейдер не осведомлен о максимальном риске
  • Когда риск убытков больше, чем изначально инвестированная сумма
  • Когда риск убытков в сравнении с потенциальной прибылью не может разумно толковаться

Несложно представить, какое смятение может овладеть неопытным трейдером при виде таких слов, как кредитное плечо, маржин колл или риск убытков. Французские регулятора сделали шаг в верном направлении, создав систему, которая защищает наиболее уязвимых участников рынка и при этом не ограничивает их торговые возможности. Интересно, последуют ли другие юрисдикции в Европе примеру Франции?

Автор статьи – Адина Браун из Leverate.
__________________

101% на пополнение >>
Компенсируем потери по спреду >>
Очередная жертва телефонных мошенников
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У тихоходки нашли белок, который защищает от радиации. Сергей Горин Новости технологий и интернета 0 25.09.2016 13:13
Сбербанк рассказал, как защищает от киберугроз себя и россиян kral85 Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.06.2016 18:09
Отпечаток пальца защищает биткойн-транзакции pilot10 Новости криптовалют 0 20.11.2014 16:27
Российское продуктовое эмбарго: Европа радуется, Европа плачет Милаф Новости в мире финансов и инвестиций 6 01.11.2014 23:41
Франция.Лига 1 lnv Стратегии и прогнозы 7 24.09.2013 16:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Калининградские власти предупредили об угрозе увольнения 150000 человек
От Wind of freedom в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Проект goldenbirdz - goldenbirdz.ru - онлайн игра с выводом денег
От marketgl в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
perfectincome.org - perfectincome
От Mickhail в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Juliabest
Что изменится в этом месяце в жизни украинцев
От Juliabest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rondo
Samsung готовит смартфон Galaxy J7 (2017) с экраном Full HD
От Rondo в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар nlobp
Живаго-Банк - zhivagobank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
.     
Пользователей
413,171
Тем
473,849
Сообщений
11,737,323

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube