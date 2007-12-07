Франция защищает трейдеров. Европа пока наблюдает Должны ли другие страны заставить брокеров использовать гарантированный стоп-лосс и выполнять требования к защите от отрицательного баланса?



Трейдеры-новички зачастую интересуются, возможно ли залезть в долги и потерять больше, чем было вложено? Судя по тому, как работает кредитное плечо, это более чем возможно…



Объясним на простом примере – жилищном кредите и рынке недвижимости. Если вы покупаете дом за 1 млн долларов и заимствуете 80%, получается, что лично вы внесли 200 тыс. долларов, а остальные 800 тыс. – банк. Теперь давайте представим, что рынок терпит спад. Как, например, во Флориде в 2010 году. Теперь ваша собственность стоит дешевле. Скажем, 750 тыс. долларов.



Математика здесь достаточно проста, хотя ситуация выглядит немного странно – вы должны 800 тыс. долларов за недвижимость, которая сейчас стоит 750 тыс. Но это еще не все. Вы вложили в покупку 200 тыс. долларов, но ушли не только они. Исчезло еще 50 тыс. долларов.



Если вы продадите этот дом по рыночной стоимости за 750 тыс. долларов, вы все равно будете должны банку 50 тыс. после того, как отдадите ему все деньги, вырученные от продажи недвижимости! Практически то же самое происходило во время мирового финансового кризиса, когда цены на жилье в США резко обвалились.



Но тогда вместо продажи дома и возвращения банку части кредита, люди просто отдавали банкам ключи и уходили. Если использовать пример выше, то можно сказать, что человек, отдавший свой дом банку, терял только первоначальную инвестицию в размере 200 тыс. долларов. А банк при этом терял 50 тыс. долларов, поскольку мог продать этот дом уже за 800 тыс., а за 750 тыс. долларов. Не получая обратно свои вложенные деньги, банки терпели убытки.



Маржин колл



А теперь поговорим о маржинальной торговле, где работают те же самые принципы. Чтобы защитить себя, брокеры ввели такой элемент, как маржин колл (margin call). Если в двух словах, это ситуация, при которой баланс на счете инвестора опускается ниже минимально допустимой нормы. Это уведомления от брокера, чтобы трейдер внес дополнительную сумму для обеспечения всех открытым им позиций. Подразумевается, что трейдер не потеряет заимствованные средства.



Но не все брокеры структурируют это именно таким образом. Иногда компании вынуждают трейдера платить за убытки помимо первоначальной инвестиции. В таких случаях трейдеру предположительно нети убытки, превышающие его изначальные вложения. Если использовать наш пример с рынком жилья, трейдеру придется заплатить банку дополнительные 50 тыс. долларов.



Однако в случае с домом кредитное плечо составляет 80:20 – банк одалживает 80 долларов за каждые внесенные 20 долларов. А многие брокеры используют леверидж в размере 100:1 и выше.



Франция встает на защиту клиентов



Из-за высокого размера кредитного плеча ситуация может развернуться не самым лучшим образом, как это происходило в случае с брокерами, ведущими деятельность во Франции. В результате в январе этого года французский регулятор, Управление по финансовым рынкам Франции (



Так, регулятор постановил, что омпании по-прежнему смогут предлагать услуги по торговле контрактами на разницу (CFD) при условии соблюдения определенных требований. Деятельность была запрещена в следующих случаях:

Когда трейдер не осведомлен о максимальном риске

Когда риск убытков больше, чем изначально инвестированная сумма

Когда риск убытков в сравнении с потенциальной прибылью не может разумно толковаться

Несложно представить, какое смятение может овладеть неопытным трейдером при виде таких слов, как кредитное плечо, маржин колл или риск убытков. Французские регулятора сделали шаг в верном направлении, создав систему, которая защищает наиболее уязвимых участников рынка и при этом не ограничивает их торговые возможности. Интересно, последуют ли другие юрисдикции в Европе примеру Франции?



Автор статьи – Адина Браун из Leverate. Трейдеры-новички зачастую интересуются, возможно ли залезть в долги и потерять больше, чем было вложено? Судя по тому, как работает кредитное плечо, это более чем возможно…Объясним на простом примере – жилищном кредите и рынке недвижимости. Если вы покупаете дом за 1 млн долларов и заимствуете 80%, получается, что лично вы внесли 200 тыс. долларов, а остальные 800 тыс. – банк. Теперь давайте представим, что рынок терпит спад. Как, например, во Флориде в 2010 году. Теперь ваша собственность стоит дешевле. Скажем, 750 тыс. долларов.Математика здесь достаточно проста, хотя ситуация выглядит немного странно – вы должны 800 тыс. долларов за недвижимость, которая сейчас стоит 750 тыс. Но это еще не все. Вы вложили в покупку 200 тыс. долларов, но ушли не только они. Исчезло еще 50 тыс. долларов.Если вы продадите этот дом по рыночной стоимости за 750 тыс. долларов, вы все равно будете должны банку 50 тыс. после того, как отдадите ему все деньги, вырученные от продажи недвижимости!Но тогда вместо продажи дома и возвращения банку части кредита, люди просто отдавали банкам ключи и уходили. Если использовать пример выше, то можно сказать, что человек, отдавший свой дом банку, терял только первоначальную инвестицию в размере 200 тыс. долларов. А банк при этом терял 50 тыс. долларов, поскольку мог продать этот дом уже за 800 тыс., а за 750 тыс. долларов. Не получая обратно свои вложенные деньги, банки терпели убытки.А теперь поговорим о маржинальной торговле, где работают те же самые принципы. Чтобы защитить себя, брокеры ввели такой элемент, как маржин колл (margin call). Если в двух словах, это ситуация, при которой баланс на счете инвестора опускается ниже минимально допустимой нормы. Это уведомления от брокера, чтобы трейдер внес дополнительную сумму для обеспечения всех открытым им позиций. Подразумевается, что трейдер не потеряет заимствованные средства.Но не все брокеры структурируют это именно таким образом. Иногда компании вынуждают трейдера платить за убытки помимо первоначальной инвестиции. В таких случаях трейдеру предположительно нети убытки, превышающие его изначальные вложения. Если использовать наш пример с рынком жилья, трейдеру придется заплатить банку дополнительные 50 тыс. долларов.Однако в случае с домом кредитное плечо составляет 80:20 – банк одалживает 80 долларов за каждые внесенные 20 долларов. А многие брокеры используют леверидж в размере 100:1 и выше.Из-за высокого размера кредитного плеча ситуация может развернуться не самым лучшим образом, как это происходило в случае с брокерами, ведущими деятельность во Франции. В результате в январе этого года французский регулятор, Управление по финансовым рынкам Франции ( AMF ), ужесточил контроль за брокерами, которые позволяли своим клиентам торговать после исчерпания их первоначальных вложений без использования маржин колла, который призван защитить трейдеров от более масштабных убытков.Так, регулятор постановил, что омпании по-прежнему смогут предлагать услуги по торговле контрактами на разницу (CFD) при условии соблюдения определенных требований. Деятельность была запрещена в следующих случаях:Несложно представить, какое смятение может овладеть неопытным трейдером при виде таких слов, как кредитное плечо, маржин колл или риск убытков. Французские регулятора сделали шаг в верном направлении, создав систему, которая защищает наиболее уязвимых участников рынка и при этом не ограничивает их торговые возможности.



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