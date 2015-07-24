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Счастливчик заплатил $2 679 001 за обед с миллиардером и главой Berkshire Hathaway

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Счастливчик заплатил $2 679 001 за обед с миллиардером и главой Berkshire Hathaway
В пятницу, 10 июня, завершился онлайн-аукцион на eBay, с довольно-таки интересным лотом. Победителем стала персона, которая пожелала остаться анонимной. Счастливчик заплатил $2 679 001 за обед с миллиардером и главой Berkshire Hathaway Inc, Уорреном Баффетом. Победная ставка стала 41 и пришлась на последние секунды онлайн-аукциона.


Победная ставка этого года ниже рекордной суммы, в размере $3 456 789, которую заплатил победитель в 2012 и 2016 году. Все деньги пойдут в благотворительную организацию Glide, расположенною в Сан-Франциско, которая предоставляет продукты питания, здравоохранение и другие услуги бездомным, обедневшим и людям, борющимся со злоупотреблением психоактивных веществ.

Победитель торгов и до семи его друзей пообедают с Баффеттом в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Манхеттене. Все темы, кроме того, куда Баффетт будет инвестировать дальше. Для Баффета это уже 18 ежегодных аукционов для Glide, за все время удалось собрать около 26,3 млн долларов. Миллиардер начал участвовать в Glide после того, как его первая жена, Сьюзан, стала волонтером.
«Мы очень рады и гордимся тем, что Баффет уже много лет участвует», - сказал после аукциона один из основателей Glide, Слайд-Уильямса.

Взносы оказывают «огромное влияние» на людей, которые оказываются «действительно неспособными справиться с проблемой бедности в городской Америке», - сказал Уильямс. Glide использует свой годовой бюджет в размере $18 млн для обеспечения более 750 000 бесплатных приемов пищи, временного жилья
для 8500 человек, 2600 тестов на ВИЧ и гепатит C, а также дневного ухода и после школьных программ для почти 450 детей.

86-летний Баффет, четвертый человек по величине своего состояния в мире, в размере $76,2 млрд, согласно журналу Forbes. Он жертвует большую часть своего дохода на благотворительность.

В число победителей прошлых аукционов вошел менеджер хедж-фондов Тед Уэшлер, который заплатил $5,25 млн, чтобы выиграть два аукциона. Позже он стал одним с инвестиционных менеджеров Berkshire Hathaway Inc., и вместе с Тоддом Комбсом и Трейси Бритт ("три Тэ"), вероятно, будут управлять инвестпортфелем Berkshire, после того, как Баффет уйдет на покой.Berkshire имеет более 90 бизнесов в разных сферах. Баффету принадлежит около 18% компании (общая стоимость компании составляет $419 млрд).



Обеды, которые принесли $3 456 789, остаются самыми дорогими лотами, проданными на eBay, где все поступления пошли на благотворительность.

Торги вышли в интернет в 2003 году, ниже представлены победители:

Год: победитель, победная ставка
2000: Пит Будлон, $25 000
2001: Джим Гальперин и Скотт Тилсон, $20 000
2002: Джим Гальперин и Скотт Тилсон, $25 000
2003: Дэвид Эйнхорн, Greenlight Capital, $250 100
2004: Джейсон Чу, $202 100
2005: Аноним, $351 100
2006: Юнпин Дуань, $620 100
2007: Мохниш Пабрай, Гай Шпир, Харина Капур, $650 100
2008: Чжао Даньян, Pure Heart Asset Management, $2 110 100
2009: Кортней Вульф, Salida Capital, $1 680 300
2010: Тед Вешлер, $2 266 311
2011: Тед Весшлер, $2 266 411
2012: Аноним, $3 456 789
2013: Аноним, $1 000 100
2014: Энди Чуа, $2 166 766
2015: Чжу Е, Dalian Zeus Entertainment Co, $2 345 678
2016: Аноним, $3 456 789
2017: Аноним, $2 679 001

Специально для mmgp.ru
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